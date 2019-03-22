陳肇始砌方糖金字塔創「世界紀錄」　認證機構藏身工廈

食物及衞生局、食物安全中心及降低食物中鹽和糖委員會，上月利用方糖砌出全球最大的「方糖金字塔」，打破了「世界紀錄」。除了被指做「大嘥鬼」，浪費食材，而所謂的世界紀錄，認證官只憑一把軟尺、一本證書作工具，隔空量度出金字塔的高度，令人覺得過程兒戲。 原來這項世界紀錄，由本港「世界紀錄協會」頒發，總部位於火炭一幢工廈內，網站更列明，世界紀錄標準是「根據互聯網檢索資料」。《香港01》到過總部一探究竟，當日與食衞局局長陳肇始合照的「香港總部認證官」直言，任何人均可申請世界紀錄，費用一萬多元。 食衞局回應指，經考慮後採用世界紀錄協會，而世界紀錄協會就承認，收錄過程有不妥之處。

食衞局、食安中心及降低食物中鹽和糖委員會，於2月23日在大館舉行「少鹽、少糖、少·確幸」活動，食衞局局長陳肇始等人即場利用方糖砌出金字塔。該方糖金字塔更獲認證為世界最大，打破了一項「世界紀錄」。

談到世界紀錄，不少人會想起英國的健力士紀錄，但今次的世界紀錄是由一間「世界紀錄協會」的機構所認證。當日該機構派出認證官，在陳肇始等人砌好方糖後用軟尺量度金字塔的長闊高，其後便即時確認打破世界紀錄。有人質疑用軟尺度量金字塔的做法兒戲，也有人直指未聽過「世界紀錄協會」。而方糖金字塔的世界紀錄證書，列明該紀錄，是「世界紀錄協會的世界紀錄」。

「世界紀錄協會」位於火炭的香港總部，應門的是，當日與陳肇始開心合照的香港總部值守認證官吳華江。（香港01記者攝）

一萬多元就能申請「世界紀錄」 聲稱與健力士齊名

根據該協會的網頁顯示，「世界紀錄協會」成立2009年，專門收錄非體育賽事的民間世界紀錄收錄機構。《香港01》記者前往「世界紀錄協會」位於火炭的香港總部，應門的人，正是當日與陳肇始開心合照的香港總部值守認證官吳華江。他向記者表示，任何人均可以申請世界紀錄，而協會的收費十分公開，基本收費為12,280元，費用已包認證官出場費，一式兩份的證書；若是商業活動便要加5,000元人民幣作審評費。

除了上次為食物及衞生局作認證外，有什麼機構找過協會認證？吳華江想了一想，指過去也為藝人謝霆鋒、數碼港、三星、可口可樂、寶潔、騰訊等公司作認證。他說：「可口可樂在廈門以樽蓋砌一個什麼、什麼的字，這個世界紀錄都是我們做的。」

「我們世界紀錄協會與吉尼斯（健力士）世界紀錄，是世界上兩家頂級的審評單位。」吳華江強調，世界紀錄協會是香港及內地註冊，受到香港政府，內地當局的保護；成功創下的紀錄會收藏在協會內。其後，他向記者展示一式中英對照的證書。

紀錄標準根據互聯網檢索資料

吳華江講解程序，要申請做世界紀錄先向他們提交想打破的紀錄題目，他們會先翻查紀錄是否已經存在，然後會先獲發一張初審證明書。

他指，協會會跟據受託人想打破的紀錄去設定項目，「內容或意思上有不對，我們會作修改。你申報的項目名稱與別人重覆了，好像別人又是跳舞，你也是跳舞時，字眼上可以改一改。」惟協會不會為醫療、藥材等作認證，「因為可以涉及人命。」

世界紀錄協會是在2009年成立，即協會內保存的世界紀錄均由2009年開始；其網站更標明「紀錄的標準根據互聯網檢索資料綜合評估而確定」。而英國健力士紀錄由1955年成立至今、資料庫內保存有三萬個類別的資料，包括體育、文化、飲食等。

香港有「世界世界紀錄協會」

根據公司註冊處資料，世界紀錄協會有限公司，由一位名為「習操」的湖南人擔任股東及董事，習操還在香港註冊了「世界之最協會有限公司」，以及已解散的「世界第一人雜誌有限公司」。

本港其實還有其他名為世界紀錄協會的公司，一位名為「胡扛旗」的江蘇人，就註冊了「扛旗世界紀錄有限公司」，以及「世界世界紀錄協會有限公司」，但註冊地址均為秘書公司。根據「扛旗世界紀錄」網站，該公司自稱是英國專業世界紀錄機構，在倫敦、香港、上海和雲南均有註冊。

健力士貴十倍

記者接觸過本港的活動策劃公司，據了解若在活動中，找世界紀錄協會做認證，費用約為兩萬多港元，但若找健力士紀錄做認證，就要約兩萬英鎊（約20.7萬港元）。健力士花費除了貴十倍，更需要更多時間核證，因此不少商業活動都「貪方便」，採用世界紀錄協會認證。

過去兩年，官員出席的本港創出世界紀錄的活動，均為英國的健力士世界紀錄（Guinness World Records）認證，方糖金字塔是首個採用世界紀錄協會認證的活動。

食衞局：經考慮後採用世界紀錄協會

食衞局發言人指，市面有多於一個收錄體育賽事以外的民間世界紀錄的機構，這些機構均是商業營運機構，而經過考慮後決定採用世界紀錄協會，並未有解釋詳細原因。

世界紀錄協會：收錄過程有不妥之處

記者就世界紀錄標準、如何介定世界紀錄，以及今次食衞局的方糖金字塔的量度方法，為何會用上軟尺等工具向世界紀錄協會查詢，該會回應僅回覆指「世界紀錄協會盡力使數據更準確。在實際的收錄過程中，有不妥之處，我們將努力改進，以使紀錄數據更精准。」