沈祖堯稱醫生職責是看病非開會　離開醫管局主因不是到私家搵錢

皇仁舊生會名譽會長及環境運動委員會主席沈祖堯今日（21日）出席皇仁書院的環保產品發布會。對於近期醫護人員怨氣爆發，回到醫院前線工作的中文大學前校長沈祖堯醫生坦言，前線醫生工作辛苦，強調醫生主要職責是看病，並非開會。他認為公立醫護逃亡的主因非待遇，而是他們未能盡其職責而轉到私家市場。

沈祖堯直指醫生的主要職責是治病，而非開會，促醫管局減少開會次數。（盧翊銘攝）

近日有不少工會反映醫管局待遇差，以免不少醫護黯然離開，沈祖堯出席活動後指出，這並非主因，他曾向不少前線醫生查詢，究竟是醫管局令他們未能盡醫生職責促使他們離開（Push Factor）或私家醫療市場的誘因（Pull Factor）較多，他引述大多醫生表示，是由於他們未能盡責醫治病人而離開。



沈祖堯認為院方應盡量減少開會，「我哋主要職責是看病，會議主要以事務性為主，剝削了看病時間。」他又舉例指為病人抽血要填不少表格，質疑這工序是否代表安全，望可減少這不便的工序，他亦多番強調醫生的工作是看病而非開會。

醫生工作繁複成逃亡主因

回到前線工作的沈祖堯稱，前線醫生工作很辛苦，因為病人的情況更複雜，病人的知識水平上升，從而期待亦有所增加，他形容這是合理的。正因如此，現時照顧10個病人和過去照顧相同數量的病人，情況亦有所不同，要多和病人的家屬解釋，他認為這是人手短缺的原因。

沈祖堯曾因環保和護士長爭拗

另外，今年一月接替林超英擔任環境運動委員會主席的沈祖堯，被問到環保和衞生會否有矛盾，沈祖堯坦言最近曾向部分護士指，他們浪費了很多物料。他指出，自從2003年沙士後，醫護人員穿多了保護衣物，亦多用了口罩。沈祖堯舉例說，他在為病人照胃鏡和腸鏡時，假設每天有10個症，有2至3個護士幫忙，護士們有指引，每完成一個檢查，便要丟棄一件保護衣。他曾因此和護士長爭拗，因為有護士根本沒有走近手術枱，亦沒有觸碰到病人的血液或分泌物，他認為沒有棄掉保護衣的需要。沈祖堯指，若有國際指引或科學證明，這有助減低感染當然要遵守，但若沒有指引，不應浪費。

皇仁舊生會學生事務副會長鄭健一律師（前排左二）、皇仁書院環保教育組主席巢銘楠（後排左三）、皇仁舊生會名譽會長及環境運動委員會主席沈祖堯（前排左三）、皇仁書院校長梁路得（前排左四）共同出席皇仁書院的環保產品發布會，產品可於下周五及六，皇仁書院的開放日購買。（盧翊銘攝）

皇仁書院將於下周五（29日）及六（30日）舉行開放日，去年接任皇仁書院校長的梁路得稱，同學和教師們的環保意識日漸增加，稱下周的開放日將會有環保產品，望呼籲舊生轉用環保產品。皇仁舊生會學生事務副會長鄭健一律師介紹不鏽鋼飲管套裝（每套60元）、反骨遮（120元），即反向傘，可避免使用即用即棄雨傘袋、以及毛巾（40元）等產品。若一套購買以上三樣產品，可以200元優惠價購買。沈祖堯便率先向他們購買了一整套產品。