【他信嫁女】尖東超豪婚宴最後準備　婚紗相獨家曝光

流亡海外的泰國前總理他信幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）明日（22日）將在香港舉辦婚禮，與機師男友彼多（Pidok Sooksawas）成婚。 記者今日到婚禮場地尖東新開幕的香港瑰麗酒店（Rosewood），見到大量工人正在佈置會場及舞台等。當中更獨家拍攝到一對新人的兩米高婚姻照。

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記者今早約11點到舉辦婚宴的三樓宴會廳，見到不少工人正密鑼緊鼓佈置宴會廳，並正搭建舞台。宴會廳另一邊就可以見到佈置用的白色鮮花已到場。

兩米高婚紗照 新郎雙手抱起新娘

另外又有工人正在地下準備兩米高的婚紗照。一張婚紗照是黑白色的，另一張則是彩色，相中新郎雙手抱起新娘，二人笑得十分甜蜜。

瑰麗酒店有多個宴會場地，Grand Ballroom是其中最大一間，面積大約達9200呎，酒店方面表示最多可承辦60圍，容納約600－700人。賓客可由地下乳白色樓梯拾級而上；在宴會廳外亦有可飽覽海景的草地。

據網絡流傳的婚禮請帖，此次婚禮將於明天晚上6點，在新開幕的香港瑰麗酒店（Rosewood）舉行，宴會廳外有寬闊草坪，正對維港。

根據瑰麗酒店網站，目前酒店客房在大婚當日及翌日不接受預定。