【流感高峰】內科病房人次創新高　伊院新入院人數可逼爆三病房

冬季流感疫情早已緩和，惟公立醫院經急症室入內科人次繼1月22日達1138人次後，昨日（21日）再創新高至1139人次，當中伊利沙伯醫院經急症室入內科人次最高，達124人次，即可以逼爆三間可容納約40人的內科病房。整體而言全港公院急症室昨日求診人次為6,370，仍高於5,900服務人次的基線水平。

公立醫院急症室入內科人次達1139，為今年冬季流感期間最高人次。（資料圖片／盧翊銘攝）

昨日公立醫院急症室首次求診人次為6370人次，仍高於5900人基線人數，而經急症室入內科的人次則達1139，創今年冬季流感新高。而內科住院病床佔用率為111%，當中聯合醫院的佔用率達124%，其次為明愛醫院及屯門醫院，佔用率達121%。15間設有急症內科服務的公立醫院中，除瑪嘉烈醫院僅99%內科病床佔用率外，其餘公立醫院佔用率均超過100%。

整體兒科住院病床的佔用率為85%，當中伊利沙伯醫院的佔用率達97%，其次為威爾斯親王醫院達92%。

幹至今日上午10時45分，威爾斯親王醫院及將軍澳醫院的急症室輪候時間超過8小時，其次為聯合醫院的輪候時間亦超過6小時，其餘則介乎1至5小時間。

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