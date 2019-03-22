廉署前執行處長朱敏健獲委任平機會主席　4月中生效　任期三年

政府今（22日）宣布，行政長官委任朱敏健為平等機會委員會主席，由今年4月11日起生效，為期3年。

政府宣布，行政長官委任朱敏健為平等機會委員會主席，由今年4月11日起生效，為期3年。（資料圖片）

政府發言人指，朱敏健曾在廉政公署工作共35年，在廉署退休前為執行處處長，也曾帶領獨立監察警方處理投訴委員會秘書處5年多，擁有豐富的公共服務經驗。

發言人續指，平機會主席的遴選工作，是透過人力資源顧問公司公開招聘進行，並由遴選委員會仔細考慮各人選後向行政長官提交建議。

政府指，朱敏健具公共服務經驗豐富，處事公平公正，不偏不倚，同時擁有良好的領導、管理及溝通能力，期望平機會在朱的領導下，能繼續在社會上積極推廣平等機會及消除歧視。

政府亦對現任主席陳章明教授過去3年在平機會的工作表示感謝，任內繼續切實執行4條反歧視條例，為政府向立法會提交《歧視法例（雜項修訂）條例草案》的工作提供良好基礎，條例通過後將有助於擴大反歧視條例的保障範圍。

遴選委員會由行會成員陳智思擔任主席，成員包括行會成員林正財、社商賢匯創辦人馬夏邐、理大協理副校長石丹理、勞工及福利局局長羅智光及政制及內地事務局局長聶德權。