【常得香腸】廚師腸正式回歸　營養資料不變　新、舊包裝找不同

在港家傳戶曉的廚師牌雞肉腸，去年傳出生產商Zacky Farm破產，不少市民擔心這個陪伴港人成長的品牌從此成為絕響。不過鄉議局主席劉業強於年初二為港人求得86號中簽，4句籤文的最後一個字連起來，居然是「常得香腸」，有人認為喻意廚師腸將捲土重來。
廚師腸的代理商大昌行昨日（21日）正式宣布，「廚師牌雞肉腸」終於正式回歸。《香港01》今日（22日）到位於荃灣的大昌食品專門店分店查看，一包新版「廚師牌雞肉腸」承惠21.9元，而包裝上亦與舊版稍有不同，舊有包裝有列明生產商為Zacky Farm, LLC ，因為舊生產商已關閉生產廠房，所以新包裝未有列明生產商，其餘資料則一樣。
大昌行昨日在社交媒體公布，廚師腸終於回歸香港。（網上截圖）
港人不論早餐、燒烤或火鍋必備的「美國廚師牌雞肉腸」，生產商Zacky Farms早前向美國法院申請破產保護，面臨結業結產。不少「廚粉」（廚師腸的支持者）均大呼可惜，擔心廚師腸自此一去不返，廚師腸一度掀起炒風。但繼鄉議局主席劉業強年初二（2月6日）到沙田車公廟為香港求得86號籤，4句籤文最尾的字連起來是「常得香腸」後，大昌昨正式在社交媒體宣布廚師腸回歸，港人或再不需要「挨貴腸」。
大昌食品專門店發售新版廚師腸，價錢為21.9元一包。（張美蘭攝）
《香港01》向大昌很行查詢，對方未回應產品是否正式回歸，以及包裝上是否有改變等等。而早前傳出廚師腸會斷貨時，有傳廚師腸一度炒至近50元一包。現時，除大昌食品專門店以21.9元售賣外，網上HKTV MALL則售22.9元一包，百佳售29.9元，Market Place則售23.6元。但在去年11月廚師腸生產商Zacky Farm結業消息傳出時，《香港01》在荃灣的Aeon超市發現，當時廚師腸零售價為17.9元。
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