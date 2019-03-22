【常得香腸】廚師腸正式回歸　營養資料不變　新、舊包裝找不同

在港家傳戶曉的廚師牌雞肉腸，去年傳出生產商Zacky Farm破產，不少市民擔心這個陪伴港人成長的品牌從此成為絕響。不過鄉議局主席劉業強於年初二為港人求得86號中簽，4句籤文的最後一個字連起來，居然是「常得香腸」，有人認為喻意廚師腸將捲土重來。

廚師腸的代理商大昌行昨日（21日）正式宣布，「廚師牌雞肉腸」終於正式回歸。《香港01》今日（22日）到位於荃灣的大昌食品專門店分店查看，一包新版「廚師牌雞肉腸」承惠21.9元，而包裝上亦與舊版稍有不同，舊有包裝有列明生產商為Zacky Farm, LLC ，因為舊生產商已關閉生產廠房，所以新包裝未有列明生產商，其餘資料則一樣。