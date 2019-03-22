工會：港龍空服員加薪3%　資方未允退休年齡劃一至60歲　將續爭取

國泰港龍航空加薪方案出爐，勞資雙方經過數天拉踞後，工會引述資方指，來年空中服務員將加薪3%，較去年增加兩個百分點；飛行時薪津貼亦由港元79.49元加至約81.87元，亦會向部分員工發放一次性酬金，以代替底薪加幅。不過，退休年齡劃一提高至60歲的訴求，則仍未達成共識，資方訂下條件，將向全體員工進行意向調查，若過半數同意改制，始允與工會再作談判。 工會表示，國泰本年度錄得23億元盈餘，理應回饋員工，期望資方未來於業績更佳時，可給予更理想薪酬加幅，工會又表明，退休議題上未能達成共識，感到失望，呼籲員工踴躍表態。

國泰港龍航空是國泰航空的全資附屬公司。(資料圖片)

港龍空勤人員協會今(22日)與資方完成年終談判，去年港龍空中服務員整體加薪僅1%，來年終於回升。國泰港龍現時共有約2100名空中服務員，港龍空勤人員協會主席施安娜今表示，經磋商後，加薪幅度跟隨去年底公布的3%指標，飛行時薪津貼則由79.49元加至81.87元，部份已達頂薪點的空中服務員將會獲發一次性酬金以代替底薪加幅。



施又指，管理層答應向艙務長職級以下的員工，增設部份非飛行勤務津貼，包括年度飛行安全考試；高級艙務長亦將獲發手提文件袋，及所有機艙服務員將獲發可摺疊手提袋。

資方將成立工作小組探討是否延長退休年齡

另外，工會透露，資方亦將與工會繼續商議延長退休年齡至60歲的條款，資方將與工會成立工作小組，並向全體駐港空服員進行問卷調查，然而會為此設條件限制，需有過半數空服員投票同意改制，資方才會答允與工會談判。施安娜呼籲員工投贊成票，先爭取談判機會，再一同商討細節。

工會今個月中起多度與資方會晤，作年終薪酬談判，工會提交建議書，爭取飛行津貼及職級津貼增加5%，另要求劃一延長空服員退休年齡至60歲，並保證期間不會削減員工薪金，另要求機艙服務總經理參與隔月舉行的例會。

國泰發言人回覆指，公司本週與國泰港龍航空機艙服務員工會會面，商議年終薪酬安排及共同關注的事宜，過程具建設性。雙方理性地交換意見並就議題項目和衷妥協，達成雙方均能接受又能確保公司持續發展的協議，令人欣慰。發言人又指，會繼續與工會溝通合作，為機艙服務員同事及公司帶來裨益。不過，對於劃一延長退休年齡的相關查詢，則未有回覆。