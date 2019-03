【港龍航空】A321商務艙座位夠 闊　超短程飛機餐Menu一樣豐富！

這次為大家分享比較不常見的港龍航空商務艙體驗文,而且事實上如果是飛香港~台中/高雄線,都是由港龍航空執飛喔(非國泰航空)這次兌換的是A321 商務艙的體驗,我覺得其實體驗相當不錯,偶爾短程飛一下小飛機也是很有趣。(飛機迷無誤XD) 文:Justin /Flying with Justin

這次小編是使用英國航空哩程計劃Avios進行兌換,單程兌換經濟艙只需4,500點,而商務艙則只需9,000點,是兌換香港~台灣最划算的哩程計劃。

航班號碼:KA494 飛行路線:Hong Kong (HKG)~Taichung (RMQ) 機型:Airbus A321 座位:17H、17K 飛行日期:07/27/2018 起飛時間:07:55 pm 降落時間:09:35 pm 總飛行時間長度:1小時40分

貴賓室



理論上小編是次乘坐港龍航空,因為會籍關係(寰宇一家綠寶石)其實是可以去國泰航空頭等艙貴賓室The Pier 或 The Wing。但小編這次是付費(國泰AE Elite卡+200 HKD)進去當時最新的Plaza Premium First Lounge,貴賓室也有詳盡的Review喔!至於回程台中-香港則是使用The More 摩爾貴賓室,實在有點普通,順便分享幾張照片給大家。(雖然滿滿的台灣味其實我吃得很開心XD)

▼▼▼港龍航空貴賓室的環境和食物(按下圖放大):

座位方面



雖然是A321小飛機,不過拿來飛香港~台中這種超短程的航班,也沒什麼好投訴的了。商務艙座位是2-2的配置,是次和女友同行,一起坐在17H & 17K,即商務艙的最後方。座位當然是Recliner而非全平躺的座位,不過座位保養得相當不錯,短程來說坐到這種硬體已經滿足了~

▼▼▼短程來說有Recliner的座位也已經令人很滿足了(按下圖放大):

餐食方面



在港台線這種超短程航班,小編一直沒什麼要求,只覺得空姐在這麼短時間還要出餐也太辛苦了。是次是晚上的班機,所以餐食其實很豐富,先給大家看看Menu!為了要和讀者們盡量詳細的分享,我們當然是一人一份不一樣的餐點呀!主菜分別是「桂花甜酸汁炆腩肉」& 「法式紅酒燴雞球」前者豬肉口感不會很乾柴,可惜醬汁量不夠;後者雞球醬汁鹹度適中,配合薯蓉剛剛好~當然重點還是落在Garlic Bread 蒜蓉麵包,又香又脆!

▼▼先給大家看看晚餐的Menu有多豐富,另外還有小編的餐點分享(按下圖放大):

總結



有點小傷心,港龍航空已經把這航班刪掉,只剩下一班中午出發的班機。不知道在暑假會不會加班加回來,畢竟台中的上座率其實不錯,也有很多好玩/好吃的!這還意味著不能星期五晚上出發,說實話影響蠻大的!

▼▼▼最後附上幾張台中的相片給大家(按下圖放大):

【本文獲「Flying with Justin」授權轉載。】