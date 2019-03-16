【港龍航空】A321商務艙座位夠 闊　超短程飛機餐Menu一樣豐富！

這次為大家分享比較不常見的港龍航空商務艙體驗文，而且事實上如果是飛香港～台中/高雄線，都是由港龍航空執飛喔（非國泰航空）這次兌換的是A321 商務艙的體驗，我覺得其實體驗相當不錯，偶爾短程飛一下小飛機也是很有趣。（飛機迷無誤XD） 文：Justin ／Flying with Justin

這次小編是使用英國航空哩程計劃Avios進行兌換，單程兌換經濟艙只需4,500點，而商務艙則只需9,000點，是兌換香港～台灣最划算的哩程計劃。

航班號碼：KA494 飛行路線：Hong Kong (HKG)～Taichung (RMQ) 機型：Airbus A321 座位：17H、17K 飛行日期：07/27/2018 起飛時間：07:55 pm 降落時間：09:35 pm 總飛行時間長度：1小時40分

貴賓室



理論上小編是次乘坐港龍航空，因為會籍關係（寰宇一家綠寶石）其實是可以去國泰航空頭等艙貴賓室The Pier 或 The Wing。但小編這次是付費（國泰AE Elite卡＋200 HKD）進去當時最新的Plaza Premium First Lounge，貴賓室也有詳盡的Review喔！至於回程台中-香港則是使用The More 摩爾貴賓室，實在有點普通，順便分享幾張照片給大家。（雖然滿滿的台灣味其實我吃得很開心XD）

▼▼▼港龍航空貴賓室的環境和食物（按下圖放大）：

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座位方面



雖然是A321小飛機，不過拿來飛香港～台中這種超短程的航班，也沒什麼好投訴的了。商務艙座位是2-2的配置，是次和女友同行，一起坐在17H & 17K，即商務艙的最後方。座位當然是Recliner而非全平躺的座位，不過座位保養得相當不錯，短程來說坐到這種硬體已經滿足了～

▼▼▼短程來說有Recliner的座位也已經令人很滿足了（按下圖放大）：

餐食方面



在港台線這種超短程航班，小編一直沒什麼要求，只覺得空姐在這麼短時間還要出餐也太辛苦了。是次是晚上的班機，所以餐食其實很豐富，先給大家看看Menu！為了要和讀者們盡量詳細的分享，我們當然是一人一份不一樣的餐點呀！主菜分別是「桂花甜酸汁炆腩肉」& 「法式紅酒燴雞球」前者豬肉口感不會很乾柴，可惜醬汁量不夠；後者雞球醬汁鹹度適中，配合薯蓉剛剛好～當然重點還是落在Garlic Bread 蒜蓉麵包，又香又脆！

▼▼先給大家看看晚餐的Menu有多豐富，另外還有小編的餐點分享（按下圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

總結



有點小傷心，港龍航空已經把這航班刪掉，只剩下一班中午出發的班機。不知道在暑假會不會加班加回來，畢竟台中的上座率其實不錯，也有很多好玩/好吃的！這還意味著不能星期五晚上出發，說實話影響蠻大的！

▼▼▼最後附上幾張台中的相片給大家（按下圖放大）：

【本文獲「Flying with Justin」授權轉載。】