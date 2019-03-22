江門女學生專程到港觀賞KAWS巨型公仔減壓　公仔一度漏氣

《KAWS︰HOLIDAY》亞洲巡遊展覽，繼在首爾及台北站後，全長37米的巨型充氣公仔COMPANION第三站浮到來香港，由今日（22日）起至本月31日，以躺臥姿態在添馬公園對開海面登場。不少市民專程到維港一帶找個有利位置觀賞、打卡。「學生哥」一放學已急不及待趕來湊熱鬧，其中有兩名中一生，由尖沙嘴坐天星小輪前往灣仔，惟觀景不佳，遂徒步到金鐘觀看，全程共花45分鐘，但一切都值得。另外，兩名來自江門的女大學生慕名而至欣賞COMPANION，心情興奮及有助減壓。 下午近5時，COMPANION一度出現漏氣，有指是由於海上充氣供電設施，臨時改為陸地充氣供電設施，故出現「短暫」漏氣，「換電掣」後COMPANION回復正常。

下午近五時「COMPANION」一度出現漏氣。(網民isa_from_the_852 IG圖片)

下午約2時40分，COMPANION由灣仔金紫荊廣場浮到維港近添馬公園直到中環對出海面作巡遊。（洪嘉徽攝）

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現場有不少市民及遊客圍觀，當中更有不少人表示專程前來欣賞，其中來自江門的女大學生陳同學及張同學，二人趁著學校假期，來港四天旅遊追蹤「偶像」。陳同學表示，早前得知COMPANION於首爾及台北展出，惟由於旅費高昂只好放棄，後來得知到港展出，十分興奮，抽空前來「打卡」。

來自江門的大學生陳同學現場見到這大型藝術品直言：「好大隻，真係好大隻」（楊榮飛攝）

遊客江門女學生：「讀書壓力瞬間消失」

陳又説，來到現場後，發現金鐘的「打卡位」相當不錯，非常靠近，感到身心非常舒坦，又指COMPANION「好有型」，見到真身也非常感動：「香港人都多壓力，睇到呢個公仔會覺得好懶，好輕鬆呀！」更指自己的讀書壓力瞬間消失。

下午近五時「COMPANION」一度出現漏氣。(網民isa_from_the_852 IG圖片)

劉同學與朋友在現場「大汗叠細汗」地拍攝，她指是因為其偶像林俊傑及防彈少年團為「KAWS」的粉絲，特意到場潮聖。（楊榮飛攝） 另外，兩名本地中一同學趁展期首日，放學後立即前來欣賞COMPANION藝術品，其中劉同學「大汗叠細汗」地拍攝，指是因為其偶像林俊傑及防彈少年團為「KAWS」的粉絲，愛屋及烏，故特意前來潮聖。 可是，二人來「打卡」的路程相當崎嶇，劉説，原先以為尖沙嘴鐘樓靠近維港的位置能夠清楚看見，到達後只見海上呈現一片「灰色物體」，失望而回，故乘搭天星小輪到對岸近灣仔位置再作欣賞，惟在船上及碼頭也未能看清公仔。但為求圓追隨偶像的夢，二人遂徒步到金鐘，「皇天不負有心人」，最終能夠近距離觀看COMPANION，坦言「好紓壓，非常感動」。

觀賞者推介到金鐘一帶或到中環岸邊欣賞

「我以為有三四層樓咁高架！但真身唔係咁大，如果再近岸啲，可以摸到佢就好啦！」但她了解到公仔是躺臥着，看起來必定比想像有點不同，「但我哋最終都見到，都算近，好開心好似佢咁輕鬆啦！」另外，她亦分析，灣仔一帶沿岸地區相距較遠，只能夠看到公仔的「腳板底」，景觀不算吸引，推介有意前來拍照的市民，可到金鐘一帶或到中環岸邊欣賞。