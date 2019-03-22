【颱風山竹】引發保險索償約3.2萬宗　總額近30億　7成為財產損失

社會新聞
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去年超強颱風「山竹」吹襲香港，全港多處受到破壞。香港保險業聯會今日（22日）公布因山竹而引發的索償統計數字，各類索償的申請接近3.2萬宗，索償金額約29億元，其中近22億元來自財產損失。

山竹引發破紀錄的風暴潮。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港保險業聯會今日公布有關颱風山竹引發的索償統計數字，當中數據來自全港59家保險公司，佔市場份額逾八成。數據顯示，一共有31,842宗索償，當中索償額最高的為「財產損壞、業務中斷、工程保險－物料損壞」，涉及11,399宗索償，合計總額約26.4億，其中佔最多的為財產損壞，涉及約21.7億元。

以索償宗數計算，「僱員補償、汽車及旅遊」的個案佔最多，合共有19,912宗，佔總數約62.5%，索償總額為約1.5億元。其餘531宗索償為海上保險，總額約1.03億元。保聯一般保險總會主席殷大偉表示，各類保險索償的申請宗數接近 32,000宗，索償金額約29億元。

數據顯示，颱風山竹共引發近31,842宗索償，當中索償額最高的為「財產損壞、業務中斷、工程保險－物料損壞」，合計總額約26.4億。（香港保險業聯會文件截圖）

山竹比起天鴿涉及財產損失索償宗數增五倍

聯會轄下火險公會副主席侯伯謙表示，逾七成索償來自財產損失，而對比颱風天鴿，山竹在同類保險的索償宗數激增五倍，認為「驚人數字正好提醒民眾為個人財物投保的重要性」。他又稱，目前約八成家庭並未投購家居保險，因而面對極大風險，提醒租戶和業主都應購買適當的保險。

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