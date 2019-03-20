【新西蘭恐襲】首批遇難者下葬　總理阿德恩再探訪基督城

新西蘭基督城（Christchurch）上周五（15日）發生的恐怖襲擊事件，導致50人死亡。當地周三（20日）為首批遇難者舉行葬禮。警方指其他死者的身份辨認工作仍在進行，承諾盡快將遺體歸還受害人家屬。 總理阿德恩（Jacinda Ardern）同日再到基督城慰問受影響人士和探望救援人員，指他們獲全國人民支持。

首批下葬的遇難者為穆斯塔法（Khaled Mustafa）和16歲兒子哈姆扎（Hamza Mustafa），事發時他們正在迪恩大道（Deans Avenue）的清真寺內禱告，可惜成為槍下亡魂。而穆斯塔法的另一名13歲兒子扎伊德（Zaid Mustafa）亦在事件中受傷，目前在醫院接受治療。

穆斯塔法父子的葬禮在基督城東部林伍德區（Linwood）的紀念公園墓園舉行，有大約200名民眾到場向他們作最後送別。其後穆斯塔法父子的遺體以伊斯蘭教形式下葬。

這宗恐襲一共造成50人喪生，當局現時只確認了其中21名遇難者的身份，另外警方表示周三內可以完成主要的辨認工作，但指部分遺體或需要較長時間鑑證。根據伊斯蘭教義，死者必須要盡快下葬，因此當地穆斯林社區都希望短時間內領回遺體。

基督城恐襲：新西蘭總理阿德恩（左）周三（20日）再到基督城，探訪一間高中和與救援人員會面。（路透社）

總理阿德恩同日探訪市內卡什米爾高中（Cashmere High School），哈姆扎生前在該校就讀，另外1名學生和1名舊生同在恐襲中喪生。阿德恩表示，全國人民都支持這間學校，因此大家可以隨時尋求協助和悼念。她其後與救援人員見面，感謝他們的盡力拯救受害者，並宣布周五（22日）將舉行全國悼念儀式。

（新西蘭先驅報／澳洲SBS電台）