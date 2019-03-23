港大學生會補選結束　零提名　相隔九年後再度「斷莊」　

香港大學學生會上周一起舉行補選，提名期至昨日（22日）截止。校內刊物《學苑》在社交平台專頁指，提名期間未有收到任何中央幹事會提名，今屆學生會幹事會將會出缺，而對上一次出現「斷莊」是2010年。

港大學生會周年大選今年一月底至上月初舉行，不過候選內閣「蒼傲」備受爭議，最終大比數落選。（資料圖片）

上屆學生會會長黃程鋒接受《學苑》訪問時稱，會尋求署任2019年度學生會會長、學生福利秘書、和大學事務委員會主席三職。黃表示，昨晚已遞上有關職位的書面請求。

港大學生會周年大選一月底至上月初舉行，不過候選內閣「蒼傲」備受爭議，曾指對立法會議員被「DQ」無特別意見，又曾形容人大釋法是「成功的新詮釋」等，外務立場與過往多屆學生會大相徑庭。內閣更疑似「染紅」，被揭協助宣傳的攝影師，其背景與親中組織關係密切。最終候選內閣以大比數落選。學生會補選提名期於昨日結束，不過，據《學苑》指，提名期間未有收到任何提名申請，今屆學生會正式出缺。

浸大學生會內閣「千鵠」成功當選

另外，浸會大學學生會補選於周四結束，內閣「千鵠」正式出選為新一屆幹事會。現時八間資助大學中，僅中大、理大及浸大成功選出學生會。