港大學生會現「斷莊」危機　何俊仁：反映學運進入低潮　籲勿心死

港大學生會將於周末改選，其中參選中央幹事會、唯一候選內閣「蒼傲」被指政治立場親建制和「染紅」，引起四方八面攻擊，有學生甚至要求他們退選。 於1983年擔任港大學生會外務副會長的教育界立法會議員葉建源表示，希望學生會承諾秉持「放眼世界、認識中國、堅守普世價值」等精神，至於是次選舉，他指自己不適合評論蒼傲的政治立場，認為投票最重要是公平公正，相信真理能愈辯愈明。 行會成員、同為港大校友的湯家驊表示，對於參選內閣被攻擊感驚訝，他認為學生會選舉應予學生作廣泛選擇，參選內閣不應因某些政治取向而遭攻擊，直指此舉違反民主選舉精神。

葉建源表示，希望學生會承諾秉持放眼世界、認識中國、堅守普世價值等精神。（資料圖片/張浩維攝）

2019年度香港大學學生會周年大選將於1月28日至2月1日期間舉行，由三人組成的內閣「蒼傲」角逐學生會中央幹事會。香港大學學生會校園電視早前訪問「蒼傲」三名成員，三人的政治立場與近年的港大學生會大相逕庭，包括認為政府取消議員資格的判決過程屬公平，並有足夠理據支持政府所作的判決，故對DQ議員沒有任何特別意見，又形容人大釋法是「成功的新詮釋」。

港大校友關注組成員何俊仁認為，是次選舉只有一個內閣參選，而且立場保守，反映學運或進入低潮，這或與近年香港的政治環境有關，令大學生對「組莊」參與學運卻步。

何俊仁認為，學生應為進步力量，「唔希望學界變得咁保守」，呼籲學生「唔好心死」。他又說，過往學生不滿學生會或參選內閣，「團結就可以推倒佢！」

何俊仁認為，是次選舉只有一個內閣參選，而且立場保守，反映學運或進入低潮。（資料圖片/羅君豪攝）

麥嘉晉自詡湯家驊 湯：好奇怪，點解會揀我？

2013年擔任港大學生會常務秘書的社民連副秘書長周嘉發直言，「蒼傲」就政治立場的表態十分模糊，坦言「唔知佢哋係咪建制」。他又指，對於「蒼傲」就DQ議員、人大釋法等立場感詫異，相信學生的眼晴雪亮，會作出負責任的決定。

於2008年出任港大學生會會長郭永健表示，過往都有親建制人士參選學生會，認為同學可透過民主選舉作出自己的決定，只要選舉不涉及非法行為便可以，「相信學生識得揀！」

麥嘉晉以「一人莊」姿態角逐常務秘書，他早前在訪問中稱不太熱衷於參與政治，又說行會成員、資深大律師湯家驊，以及以前的公民黨比較能反映和接近其政治立場。湯家驊接受《香港01》查詢時笑指：「好奇怪，點解會揀我？」

湯強調，不論是挑選泛民或建制政界人士代表自己的政治立場，亦不應因此成為被攻擊的「罪行」，對於參選內閣被攻擊感驚訝，認為學生會選舉應予學生作廣泛選擇，參選內閣不應因某些政治取向而遭攻擊，直指此舉違反民主選舉精神，亦削弱選舉的代表性。

周嘉發對於「蒼傲」就DQ議員、人大釋法等立場感詫異。（資料圖片）

一成投票率 選舉才有效

根據香港大學學生會憲章第五章第五條，選舉投票總人數需高於總會員人數一成，才可被視為有效選舉，同時當選人或內閣獲得的贊成票需多於反對票。

根據去年周年大會的數字推算，去年總投票人數為2,782人，投票率為16.82%，學生會即有約16,500名會員。有港大中人分析指，去年黃程鋒以2,548票贊成、108票反對和70票棄權當選，前年黃政鍀以2,507票贊成、599票反對和205票當選，估計反對親泛民或本土的學生票數約500至600票，只佔投票人數約兩至三成，加上事件演化成政治風波，會激化更多學生投票，估計投票率會較過去兩年增加，故相信「蒼傲」當選機會不高。

湯家驊表示，對於參選內閣被攻擊感驚訝，認為學生會選舉應予學生作廣泛選擇，參選內閣不應因某些政治取向而遭攻擊。（資料圖片/李澤彤攝）