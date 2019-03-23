【麻疹爆發】曾搭國泰中招航班　旅客稱不擔心　機場診所疫苗斷貨

本港麻疹爆發，感染數字超過去年全年，亦是四年新高。繼有國泰航空23歲空少感染麻疹後，衞生署今日（23日）再多兩宗麻疹個案，其中41歲男子為國泰航空機師，他在病毒潛伏期及傳染期曾到日本等地。 《香港01》記者在機場採訪，禁區外未見設立麻疹疫苗注射站，而機場診所的流感疫苗亦斷貨。有旅客坐過國泰中招航班，直言不擔心。

本港麻疹爆發，有感染者在機場工作，記者現場所見，機場不少工作人員都有戴口罩。（梁鵬威攝）

衞生署連接公布數宗新增麻疹個案，其中四宗個案全部在機場工作。衞生防護中心表示，會在機場設立麻疹疫苗接種站；機管局也指會即日配合防護中心，協助與相關個案有緊密接觸的人員注射疫苗。惟記者今早前往機場視察，機場未有貼出與麻疹有關的資訊，防疫措施未有顯著增加。

員工透露機管局未指示加強清潔

有清潔人員向記者透露，機管局未有就麻疹病例增加發出新工作指引，「都係每兩個鐘消毒一次設施。」問到她擔心受感染嗎？她坦言：「都擔心，所以工作會長期戴口罩」，強調一向都十分注意個人衛生。

張先生上次與國泰空少同機，但經測試後未有受感染。（梁鵬威攝）

曾搭國泰空少中招航班 張先生：不擔心

出發前往東京旅遊一星期的張先生表示，每年都會到日本三至四次，在當地未見有加強防疫，「佢哋（日本人）一向習慣戴口罩，對麻疹無特別大分別；反而啲人防流感多過麻疹。」

張先生續指，上次到東京正是乘坐國泰CX526到東京成田機場，事後衞生署有聯絡他；他指小時候有注射疫苗，他亦自費進行咽喉拭子測試，結果呈陰性。他說：「上次都有人中咗，所以今次都唔太緊張。」

機場醫療中心內的麻疹疫苗已經斷貨。（梁鵬威攝）

診所麻疹疫苗斷貨

另外，記者也前往機場一號客運大樓第六層萊佛士醫療中心查詢。中心人員透露，中心內有麻疹疫苗可以注射，但暫時已經斷貨。至於何時開始斷貨，以及每枝疫苗為多少錢？中心人員則拒絕回應。