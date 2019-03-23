【麻疹爆發】衞生署公布三名機場患者確診前所到醫療機構（附表）

衞生署衞生防護中心周五晚（22日）公布三宗新確診麻疹個案，三人在機場擔任保安及行李運送員。中心周五晚公布，三人在際機場一號客運大樓五層或七層工作，其中二人曾到過國際機場一號客運大樓第六層的萊佛士醫療中心求醫；他們差不多同期確診，並曾到荃灣及九龍醫療機構求醫：22歲男行李運送員曾到荃灣象山邨及兆和街的李振如醫生診所求醫；40歲男保安則到過太子道西的江炳輝醫生診所求醫，也在同日確診；46歲女行李運送員則有到瑪嘉烈醫院急診室求醫。 中心提醒有可能接觸者，應在病毒21日的潛伏期內自行進行醫學監察。

↓↓麻疹病人在可傳染期間曾到訪的公眾地點↓↓

無接觸麻疹病人 潛伏期無外遊

衞生署表示，根據病人提供的資料，三人於潛伏期內均沒有接觸麻疹病人，在病毒潛伏期或傳染期沒有外遊。三人的家居接觸者至今並沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生周五晚公布三名機場員工確診麻疹。（梁煥敏攝）

男行李運送員確診前一日兩度看醫生

首宗個案涉為一名22歲男子，衞生防護中心推他過往健康良好。他於本月15日出現發燒，在19日開始出疹。他曾於17日到國際機場一號客運大樓第六層萊佛士醫療中心求醫，又於19日上午及下午，分別到象山邨及荃灣兆和街的李振如醫生診所求醫。

最後他於20日到仁濟醫院就診並入院接受治療。他的鼻咽分泌樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗。據了解，他在機場任行李運送員。

患病保安曾到太子診所求醫

第二宗個案為一名40歲男子，中心也指他過往健康良好，於本月9日出現咳嗽和發燒，並於14日開始出疹，同日到旺角太子道西110號地下江炳輝醫生診所求醫，再於16日到瑪嘉烈醫院就診並入院接受治療。他的鼻咽分泌樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，報稱未曾接種麻疹疫苗。

據了解，他是機場保安。

女行李運送員到過機場診所求醫

第三宗個案為一名46歲女子，過往健康良好，於本月13日出現發燒，也是19日開始出疹。她於15日到國際機場一號客運大樓第六層萊佛士醫療中心求醫，於17日到瑪嘉烈醫院就診並入院接受治療。她的血液樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，報稱未曾接種麻疹疫苗。據了解她也是行李運送員。

麻疹潛伏期達到21日，衞生署提醒接觸者要自我醫學監察。（資料圖片）

衞生防護中心機場設麻疹疫苗接種站

衞生防護中心發言人說，中心已於周五晚在機場舉行健康講座，為機場工作人員提供麻疹相關的健康建議。為防止擴散，中心晚上已為三名病人在工作上的緊密接觸者補種麻疹疫苗。中心將於今日（23日）開始，會在機場設立麻疹疫苗接種站，為其他於機場工作並沒有免疫力的人士接種麻疹疫苗。

中心將設立熱線（2125 1122）供市民查詢相關資訊，熱線由今日起每日早上9時至下午5時45分運作。

中心又提醒曾有機會在病人傳染期與他們接觸的人士，應留意有否出現麻疹相關病徵，如有出現相關病徵應立即求醫；他們亦應在求診前預先知會醫護人員有關的病徵及旅遊史，以便醫療機構安排適當的感染控制措施，防止可能出現的傳播。

三名患者都在香港國際機場一號客運大樓第五層或第七層工作。（資料圖片）

麻疹由麻疹病毒所引起，傳染性極高，潛伏期可長達7至21日。麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低；病人從出疹前四日至出疹後四日內可把病傳染給別人。