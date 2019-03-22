【麻疹襲港】三患者身份曝光　機場不同樓層工作　專家料再有個案

衞生防護中心今（22日）公布再多3宗麻疹個案，兩男一女患者均在機場工作。據了解，患病40歲男子為機場保安，22歲男子及46歲女子為行李搬運員，他們在禁區內不同樓層工作。衞生防護中心總監黃加慶指，三人和早前確診麻疹的空少潛伏期有不同的重疊，未能完全排除他們之間的關聯，承認已屬「爆發」階段。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，不排除再有其他個案，特別是相關航空公司的職員、機場工作人士或曾同機的旅客，都有可能感染。他認為醫管局應做足預防措施，擔心患者到醫院看病會傳染其他病人。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良稱，不排除再有其他個案。（資料圖片／余俊亮攝）

衞生防護中心今日再公布3宗麻疹個案，今年首三個月累計已達17宗，較去年全年多出3宗。何栢良指，衞生防護中心今日公布的三宗個案為同一組群，當中有患者未有外遊紀錄，相信有外地傳入個案導致本地出現相關病例。

他表示，不排除再有其他個案，特別是相關航空公司的職員、機場工作人士或曾同機的旅客亦有機會感染。

促會到高危地區航空公司員工注射疫苗

何栢良並指，今年麻疹在東南亞地區爆發較以往明顯，十分活躍，例如港人常去的日本東京都、大阪府等的個案都明顯上升，而菲律賓廣泛地區亦有嚴重爆發，至今已有超過4,000人受感染，亦有不少死亡個案。他建議會到訪這些地區的旅遊人士應接種麻疹疫苗，而航空公司也應考慮為所有會到訪這些地區的員工盡快接種疫苗，尤其是不清楚自己是否已接種兩劑疫苗者，「否則恐怕個案將陸續有來。」

何栢良：醫管局及私家醫院應有針對性措施

香港整體而言的麻疹接種比率高，但有部分人士的免疫接種不完整。若要有一個穩妥預防麻疹抗體的水平，必需接種兩針疫苗。部分人士從未接種疫苗或只接種一針疫苗，本港現時不但有這類人士從香港境外感染麻疹，甚至本港已有潛伏期內未有外遊人士感染麻疹，相關病人一旦到醫院探病或看病，有可能把病毒帶到醫院。

何栢良建議醫管局及私家醫院應有針對性措施，提醒到醫院的人士要留意，尤其曾經外遊人士要避免把病毒帶到醫院。他又指高危病房，特別是兒科病房，癌症、腫瘤科病房，要加強探訪人士的篩查。萬一有探訪人士有麻疹病毒，並傳染給高危病人，高危病人出現併發率的機會十分高，甚至有死亡風險。