【法外開恩】黃國萬悲情殺妻　求情信揭欲輕生　留命為控雙老哀歌

八旬老翁黃國萬伯伯，因照顧壓力、因不忍受妻受苦，前年勒死76歲中風癱瘓的妻子。黃伯伯早前承認誤殺罪，今獲法官「法外開恩」輕判，短期內有機會獲釋。 黃伯伯還押受審的日子，立法會議員張超雄曾兩次到荔枝角收押所探望，了解他的苦困。張超雄為黃國萬伯伯寫了三頁的求情信，一字一淚，記下了兩老晚年喪子，住在如「孤島」的公屋單位。黃伯看著妻子情況一日比一日變壞，卻是孤立無援，他曾說過：「呢啲係社會問題，係窮人必要行嘅路」。早在案發前一個月，黃伯已寫下遺書，打算殺妻後再了結自己的生命。最後他沒有自殺，改為自首。留住性命，因他要在法庭審訊上，以自身苦困，讓公眾知道雙老照顧的困境！

呢啲係社會問題，係窮人必定要行嘅路 黃國萬

承認誤殺 判囚兩年

自黃伯76歲的妻子3年前中風癱瘓後，黃伯就需要照顧其起居飲食，丈夫不離不棄照顧妻子。但他擔心自己一旦死去，妻子會無人照顧，於是忍痛以「不求人」壓在她頸上把妻殺死，繼而自首。黃伯早前在高等法院承認誤殺，今（8日）被判囚兩年。法官今判決時指，本案是一個悲劇，可法外開恩。由於被告已被還柙18個月，扣去假期和行為良好可獲的減刑後，可在短期內獲釋。

（資料圖片）

我打晒結，唔知社工可幫我啲乜，我係好痛苦，佢食、行、瞓都唔得，生不如死⋯⋯ 黃國萬伯伯

有為黃國萬撰寫求情信的立法會議員張超雄指，歡迎法官的裁決。「正如法官所講，呢件事係一個悲劇，但係殺人始終係無法接受的行為。」還柙期間，張超雄曾前後三次探望黃伯，他表示黃伯精神不俗，且覺得其性格硬朗，事發後未有逃避法律責任，勇於面對。

決以自身控訴社會不足

黃伯近40歲時迎娶太太，47歲有了兒子，可惜兒子於2007年自殺。他們年老喪子，而其妻子的病情更大起大落，無人能共同分擔照顧者的工作，增加黃伯的生活壓力。張超雄直言，黃伯早早已寫下遺書，指自己年老，加上照顧妻子非常痛苦，因此他打算殺妻後再以跳樓了結自己的生命。不過，黃伯未有自殺，他更自首，望能以一個活生生的例子，讓社會關注雙老照顧的辛酸及控訴社會對老人家的支援不足。「黃伯唔希望佢死咗之後繼續無人關注呢個社會問題。都唔想有人誤會因為其他原因引發呢場悲劇。」張超雄認為，社會應關注及反省應如何對待獨老及雙老問題。

黃國萬伯伯殺妻後，一度想輕生。留下性命，是要控訴雙老困境。（資料圖片）

依家係大解脫，天氣再凍都唔關太太事 黃國萬伯伯

失去味覺 筋膜收縮⋯⋯

「呢啲係社會問題，係窮人必定要行嘅路」。荔枝角收押所內，黃國萬伯伯跟張超雄首次見面，就說出了這句話。黃伯曾形容，兩老自己耀東邨的單住有如「孤島」，妻子2014年中風後，曾入住私營安老院，但7000元的月費，實在非常吃力。她每周要做兩次物理治療，但每次車費要90元，負擔太重了，黃伯只好每周讓她做一次物理治療，另一次，就由黃伯在安老院內協助，為妻子「補課」。

後來她一度情況好轉，2015年中搬回家中，但一年半後，她的身體情況又急轉直下，初時失去了味覺，後來視力退化，筋膜收縮，要拼盡氣力，才可以伸出手、吃到飯，接著她不良於行、失眠、失禁⋯⋯。黃伯曾為愛妻再找區內的私營安老院，但只得一張床、一個小櫃的狹小空間，黃伯不忍將她放下⋯⋯。雖有醫務社工跟進，但轉了社工後，黃伯沒再求助。黃伯曾向張超雄訴說：「我打晒結，唔知社工可幫我啲乜，我係好痛苦，佢食、行、瞓都唔得，生不如死⋯⋯」。

要有多啲叻人帶我哋蠢人行。最緊要幫我哋啲蠢窮人，多啲選擇，多啲路就少好多悲劇 黃國萬伯伯

「要有多啲叻人帶我哋蠢人行」

黃伯活在痛苦中，他不再找社工，也不想向兄弟姐妹求助，因為認為「中國人，唔吉祥嘅嘢唔好講」。更驚人的是，原來，早在案發前一個月，黃伯已寫下遺書，內容大約為自己老了，受疾病纏身，又要照顧妻子，實在痛苦。後來，黃伯想到，萬一自己殺妻後再自殺，大概親人、街坊只會以為自己因錢銀或其他問題輕生，無人會明白雙老家庭的苦困，因此，他才留住性命，希望在法庭的審訊上，讓公眾知道更多雙老照顧的困境。他曾向張超雄說：「要有多啲叻人帶我哋蠢人行。最緊要幫我哋啲蠢窮人，多啲選擇，多啲路就少好多悲劇」。教人傷感是，黃伯還說：「依家係大解脫，天氣再凍都唔關太太事」。

黃伯唔希望佢死咗之後繼續無人關注呢個社會問題。都唔想有人誤會因為其他原因引發呢場悲劇。 立法會議員張超雄

被告妻為長期病患 中風後癱瘓兼失味覺視覺

案情指，案中女事主為被告的妻子，終年76歲。女事主在2015年中風，女事主亦有高血壓、風濕及甲狀腺機能低下症。女事主原住在老人院，及後被告將她接回家中照顧。2017年6月6日，被告致電緊急救援服務指，他因不忍妻子受病魔折磨，將她勒死。被告在錄影會面中指，自事主中風後，其右邊身癱瘓，失去活動能力，因事主不喜歡住在老人院及老人院環境等問題，被告帶她回家中照顧，惜事主及被告的情況及後每況愈下，事主失去味覺，無法自己如廁，沒有活動能力，患有痛症，而且她亦失去視覺。