東華三院辛亥年總理中學副校長被指以大欺小　校董會逐一見教師

東華三院繼早前有旗下院校教師疑因不堪高層施壓墮樓身亡後，再爆有院校高層涉欺凌其他教師。有傳媒今日（23日）報道，指東華三院辛亥年總理中學副校長為首的數名資深教師，涉嫌透過無理要求反覆查卷，集體欺凌其他教師。 東華三院在晚上回應指，確認近兩年收到一宗具名投訴和一些匿名投訴，均已處理；不過法團校董會為全面了解有關投訴的背景，上星期初已開始派員到校逐一會見校內教師， 現時仍在進行中。

東華三院辛亥年總理中學被指有副校長涉聯同資深教師，集體欺凌其他教師。（網上圖片）

兩年22教師離職 有人仍手震、失眠

《蘋果日報》今日（23日）報道，稱收到多名東華三院辛亥年總理中學前任及現任的教師投訴，直指該校副校長為首的數名資深教師集體欺凌其他教師，包括當眾辱罵及以「剔太大、字太細」等無理要求反覆查卷。報道又指，該校兩年內錄得22名教師離職，更有人不堪精神虐待，個別離職教師至今仍有手震、失眠等後遺症。

東華三院今晚發表逾千字聲明回應，院方稱近兩年收到有關辛亥年總理中學的投訴，除有一宗是涉及學生和家長、已處理的具名投訴，其餘均是欠缺確實資料及證據匿名投訴，而且無法查找出當事人以進一步查理。聲明指，法團校董會為全面了解有關投訴的背景，已派員由上星期初開始到校逐一會見老師， 現時仍在進行中。

東華稱無證據顯示擬卷程序被濫用

而對於報道指校內有管理人員利用出卷、查簿、觀課壓逼老師，東華三院稱所了解並不相符。聲明指出，旗下院校會按既定程序處理擬卷、查簿、觀課等學務工作，如有老師感到過程中受到不公平對待，當事人可直接向東華三院反映，而至今並未有收到任何當事人的投訴，亦無證據顯示擬卷程序有被濫用的跡象。

東華三院表示，曾檢視過被指不當查簿的科目，認為查簿紀錄清晰，而且有給與教師具體回饋及跟進建議，並設輔導員指導教師跟進，安排妥當，並未有無理翻查跡象。

而對於兩年內有22名教師離職，聲明指當中11位是常任教師、11位非常任教師，其離職原因涉及多方面包 括退休、健康理由、升遷、到他校轉業覓得常額教席，或其私人原因。審視後亦未發現有可疑的離職個案。東華三院在結尾再重申，若有任何人認為受不公平對待，希望能盡快與東華聯絡。