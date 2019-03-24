【DSE文憑試】張建宗指考生僅5.6萬人較7年前跌3成　八成人讀大專

香港中學文憑考試（DSE）正式開考，政務司司長張建宗今（24日）在網誌表示，今年報考人數約5.63萬人，比去的5.9萬人減少約4.5%，隨著專上課程的學額增加，現時所有合資格的文憑試畢業生，均可在本港升學，升讀學士學位課程的比率更由10年前約25%升至現在約50%。

今年度DSE報考人生僅5.6萬人。（資料圖片／梁鵬威攝）

政務司司長張建宗在網誌提到，近年DSE考生數目持續下跌，由2012/13年度約8.3萬名考生，跌至今年5.6萬人，大幅下跌32%。

政務司司長張建宗強調特區政府非常重視教育。（資料圖片／余俊亮攝） 修讀專上課程學生達8成 惟學士、副學士學位則每年遞增，高年級學士學位課程收生學額，由2014/15學年每年4,000個，增至2018/19學年起每年5,000個，表現優秀的副學位畢業生，可以升讀資助銜接學位，連同副學位學生在內，修讀專上課程的比率，由10年前約六成，升至現在近八成。 此外，由上個學年開始，政府增加資助學士學位的學額至每屆約3,000個，在2019/20學年，將有6間院校共38個學士學位課程獲納入資助計劃，涉及3,236個學額，培育建築及工程、電腦科學及護理等人才。

張建宗強調政府非常重視教育，在2018/19年度，教育的經常開支預算為846億元，高踞首位，最新一份《財政預算案》亦有多項惠及中學生的措施，包括向有經濟需要的學生發放一筆過2,500元津貼，以及為參加2020年DSE的考生代繳考試費。

此外，預算案建議動用五億元，資助全港共500所資助中學設立IT創新實驗室，每所學校可在未來三個學年申請最多100萬元，採購資訊科技設備及舉辦課外活動等；以及新學年起，在全港460多間中學實行「一校兩社工」。

張建宗形容「教育開支是對未來最有意義和最有價值的投資」，希望可培育多元人才，驅動香港向前發展。