聯合國會議關注香港人權　民間組織不滿港府回應　將約見張建宗

聯合國人權理事會早前於瑞士日內瓦舉行會議，多個民間團體今（17日）召開記者會，提及會議上法國、澳洲和加拿大等國家提岀要求保障港人的言論、集會和結社自由，同時維護香港在「一國兩制」框架中體現權利等建議，惟中港當局回應卻指「接受並已經執行」。 團體要求政府主動檢視《公安條例》、停止選舉主任以行政程序禁止候選人的言論自由和參選權利、停止基於不同政見和和平言論，以社團條例取締任何政治組織，以及停止藉廿三條進行訂立國家安全的本地惡法，以保障港人自由和法治 。 民主黨劉慧卿表示，將約見政務司司長張建宗，要求政府解釋「接受並已執行」的意思，她強調張建宗從日內瓦回港後應作交代。

香港眾志常委羅冠聰稱，香港面對的言論、結社的空間越來越窄，代價亦越來越高。（羅家晴攝）

政務司司長張建宗以中國代表團副團長身份，於瑞士日內瓦出席聯合國人權理事會會議。他強調香港的人權和自由受到法律的充分保障。香港人權監察總幹事羅沃啟表示，張建宗於會議上，只有在中國開場作簡短發言，回應和總結部分時無機會發聲，形容其發言只是讀稿，羅又指從其他國家對香港的關注，反映香港人權問題已到達臨界點。

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛批評，政府只是虛應人權問題，更企圖借國際致富報告「過橋」。惟他稱，在美國傳統基金會報告指岀，香港「司法效能」表現至回歸以來最差水平，另加拿大菲沙研究所就香港「個人自由」評分則持續下降。

民間人權陣線人權組召集人梁穎敏批評張建宗此行屬浪費機票，她問及「到底係中國邊緣化咗香港，定係香港邊緣化咗自己，定其實兩樣都係？」，稱香港人權正倒退是「有眼可見」。對於政府以「接受已執行」回應，她形容政府是以「中國特色的尺」去檢視，強調國際標準並不如此。

法政匯思召集人李安然表示，香港法治一直名列前茅，但近幾年中國和香港發生嚴重事件造成大衝擊。其中2014年的白皮書、其後的人大釋法，至去年的一地兩檢，形容情況令人擔心，強調法治是營商環境的重要基石。

香港眾志常委羅冠聰稱，香港面對的言論、結社的空間越來越窄，代價亦越來越高，其中政府會以參選人過去言論扼殺選舉資格。他認為政府以《社團條例》取締民族黨，對結社自由有大影響，憂慮香港眾志會否是下一個目標。

對於政府建議修訂《逃犯條例》，將條例擴大至中國內地和台灣適用，羅沃啟指，一個政府不應向另一個基本上沒法治、程序公義的政府移交逃犯。他提及在中國，任何人包括做生意的人，都有機會因任何形式的罪名而「中招」，認為若政府關心台灣兇殺案就應只與台灣簽訂條例，重申不可以「送羊入虎口」。