張建宗宣布兩大灣區創業資助項目　配對基金資助額提升至450萬

為鼓勵青年發掘粵港澳大灣區機遇，行政長官林鄭月娥在新一份的《施政報告》提出多項協助青年創新創業的措施，包括與非政府組織(NGO) 合作推出試行計劃。 政務司司長張建宗今天(22日)出席青年發展基金活動致時宣布，《粵港澳大灣區青年創業資助計劃》將從兩方面提供資助，分別是為香港NGO提供每年最多100萬元的資助，以及把配對基金的比例提升到三比一，資助上限提升至450萬元。

張建宗（右2）出席青年發展基金活動致時宣布，《粵港澳大灣區青年創業資助計劃》將從兩方面提供資助，分別是為香港NGO提供每年最多100萬元的資助，以及把配對基金的比例提升到三比一，資助上限提升至450萬元。（余俊亮攝）

政府在2016年成立「青年發展基金」，並設有「創業配對基金」，以資金配對形式與非政府組織合作，支持青年人創業。政務司司長、青年發展委員會主席張建宗表示，委員會已完成青年發展基金的檢討工作，即日起推出兩個新的資助計劃，回應創業青年需要。

張建宗指，首個項目為「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，當中分成兩部分，分別是為本港非政府組織提供每年最多100萬元的資助，為青年創業者提供具針對性及持續性的支援；其次是配對資金，當局把配對比例提升至三比一，政府資助上限亦增加到450萬元，配以機構自身的150萬元，然後向每個青年創業團隊提供最多60萬元的種子基金，當中45萬為政府資助，15萬由機構自行提供，以回應他們在初期的資本需要。

另一項名為「粵港澳大灣區創新創業基地體驗資助計劃」，資助非政府組織舉辦大灣區體驗活動，考察創業基地及了解內地「雙創」計劃，讓青年決定是否落戶大灣區，每個項目最高可獲70萬元資助。

至於政府在2017年推出的「青年共享空間計劃」，邀請已活化的工廈和商廈業主提供共用空間，以助青年人創業，至今已推出了共7個共享空間。有關計劃將加推5個新項目，包括有地產商願以一元租金，向香港藝術發展局和香港展能藝術會提供藝術場地；有集團在荔枝角D2 Place提供零售空間，支持青年創業家場等。

張建宗說，明白創業一點都不容易，當中有成功也有失敗，政府目的是透過非政府組織舉辦有系統的創業支援活動，啟發及培養香港青年人的創業精神，吸收多方面知識。