【港鐵故障】集電弓甩脫阻機鐵及東涌線服務　林卓廷：損市民信心

港鐵故障一波未停一波又起！今日凌晨一列機場快線集電弓脫落，機場快線來往香港站和機場站、欣澳站來往東涌站的列車服務暫停，至今早欣澳站附近架空電纜設備的復修工作才完成，約10時機場快綫和東涌綫的列車服務逐步回復正常。

民主黨交通政策發言人林卓廷指，機鐵及東涌線是旅客及居民往來機場及東涌的最重要交通工具，尤其機場線事故延誤旅客行程，批評今次事故損害香港旅遊城市形象。

他要求港鐵檢討事故，包括為何在日常檢查維修未能及早發現問題、作出糾正，以及制定方案，防止同類事故再發生。