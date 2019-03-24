【港鐵故障】集電弓甩脫阻機鐵及東涌線服務　林卓廷：損市民信心

撰文：勞敏儀
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港鐵故障一波未停一波又起！今日凌晨一列機場快線集電弓脫落，機場快線來往香港站和機場站、欣澳站來往東涌站的列車服務暫停，至今早欣澳站附近架空電纜設備的復修工作才完成，約10時機場快綫和東涌綫的列車服務逐步回復正常。
民主黨交通政策發言人林卓廷指，機鐵及東涌線是旅客及居民往來機場及東涌的最重要交通工具，尤其機場線事故延誤旅客行程，批評今次事故損害香港旅遊城市形象。
他要求港鐵檢討事故，包括為何在日常檢查維修未能及早發現問題、作出糾正，以及制定方案，防止同類事故再發生。
林卓廷要求港鐵檢討事故，包括為何在日常檢查維修未能及早發現問題、作出糾正，以及制定方案，防止同類事故再生。（資料圖片）
質疑為何日常檢查未及早發現問題
林卓廷表示，今次事故因有架空組件鬆脫，導致電纜組件損毀，質疑事故為何在日常檢查維修未能及早發現問題、作出糾正，以及制定方案，防止同類事故再生。
他批評，港鐵近年事故頻生，無論鐵路興建及日常營運，都不斷出現重大事故或醜聞，嚴重損害市民信心及影響乘客，期望新管理層盡快檢討及改革港鐵內部監管及營運水平，挽回公眾信心。
田北辰促加強檢查硬件
立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰認為，「東涌線多是露天，較容易多災多難，出事頻率較隧道高」。他指，今次事故涉及硬件問題，但故障不應太頻密。
田北辰又表示，港鐵若要減少因硬件故障令架空電纜「跪低」，應加強檢查，但不可以停留在目測，而應盡快完成研究在車頂安裝高解像度鏡頭，實時檢查電纜情況，促請港鐵「自己主導做研發，唔好等全世界有新嘢出來先做」。