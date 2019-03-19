社企去年搞走塑活動　過百餐盒被棄長洲後巷　主辦方：唔知漏咗

去年8月，社會初創企業BottLess及新創建集團曾聯同長洲約20間小店，在長洲舉辦一場「無塑好日子」活動，並向市民借用4,000套摺疊式餐盒及可重用的餐具，從而鼓勵市民在「掃街」時能從源頭減廢。主辦單位又稱，在活動後的其中一批餐盒，將留在長洲一間小店，延續租借餐盒及清洗服務。 不過事隔數月，日前就有長洲居民發現，去年活動中供借用的餐盒，有約數百個懷疑被棄置在長洲冰廠路後巷一角，現場環境更髒亂不堪。有居民懷疑有企業「偽環保，真商業」，亦有網民更在帖子下留言指責：「真係好X環保 ！」、「乜咁折墮呀！」

長洲居民懷疑有企業隨意棄置餐盒

Given住在長洲三十多年，他日前接到同為長洲居民的何先生指，近長洲消防局、冰廠路一帶的一條後巷內，發現於一批大量於去年「無塑好日子」中，供人借用的湖綠色餐盒被棄置在後巷一角，更與紙皮、膠袋等物品混雜一起，衛生情況十分惡劣，並懷疑相關社企於活動後隨意棄置餐盒。

Given在回應《香港01》記者查詢時表示，今早再次到現場觀察環境時，餐盒已經被整齊排列好放在路旁，不過他認為，是次懷疑棄置餐盒事件令人極度失望，「上年已經好多街坊批評呢個活動係『偽環保，真商業』，以環保手段作包裝，引來大量遊客之餘，又不斷為長洲增加垃圾，咁樣係咪真係對長洲好呢？」

長洲居民Given今早再到場視察環境時發現，原先散落一地的餐盒已被人整理並放在一旁。（受訪者提供照片）

社企去年指餐盒將會作回收之用

社會初創企業BottLess及新創建集團於去年8月周末，在長洲舉行一場「無塑」行動，當時BottLess創辦人魏華星接受曾《香港01》訪問時曾指，餐具會在活動後送往當地洗碗公司清洗，而其中一批餐盒，將交由長洲環保小店「老泥丸」重用，由店方收取小量費用，提供餐盒租借服務。Given就認為，發現餐盒棄置的位置與小店地點大相徑庭，兩者應並無關係，懷疑另有人棄置餐盒。

BottLess回覆《香港01》查詢時指，去年活動後已收回大部分餐盒，惟有 250 個餐盒遺漏於區內餐具消毒公司，又強調事前並不知悉，現已與餐具消毒公司取得聯絡，並馬上收回餘下的餐盒，以機器重新清洗及消毒，供未來活動繼續使用。

至於去年的4,000套餐盒下落又如何？BottLess指，活動後餐盒已作清洗消毒及重用，以支援其他大型活動，同時亦留下了400套餐盒予3間長洲小店，讓顧客租借使用。