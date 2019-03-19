250個膠盒放長洲後巷　環保社企BottLess：活動後漏咗　現已回收

社會推動走塑，社企BottLess提供可循環再用膠盒租用服務，讓市民在餐廳外賣時，可租用膠盒代即棄發泡膠盒。不過，有長洲居民發現大量屬該社企的膠盒被放置在長洲消防局的後巷，部份被棄在膠箱或發泡膠箱，部份用黑色垃圾膠袋包着，居民提出質疑該批膠盒會否被清洗及重用。 BottLess回應《香港01》查詢時表示，該批共250個餐是去年在長洲舉行活動後遺漏於區內餐具消毒公司，相信被人放到公司後門，知悉事件後已立即派人回收，將消毒清洗後重用，就事件引起社會關注及誤會，向相關受影響人士致歉。

一批屬社企BottLess的可循環再用膠盒被放置在長洲消防局附近的後巷。（「長洲新渡輪關注組」fb圖片）

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BottLess回應《香港01》查詢時表示，去年8月舉行「無塑好日子．長洲」活動中，預留了4000套餐盒，活動中所有使用過的餐盒交由區內餐具消毒公司承辦清潔及存放。活動後已收回大部分餐盒，惟有250個餐盒遺漏於區內餐具消毒公司，BottLess事前並不知悉。

經BottLess了解後，相信網上流傳的圖片為該消毒公司的後門，BottLess已即時聯絡該餐具消毒公司，協商馬上收回餘下的250個餐盒，並送到由通過香港安全檢定及ISO22000-2005的自營清潔工場BottLess Zero 以機器重新清洗及消毒，以供未來活動繼續使用。BottLess就事件引致社會的關注及誤會，向相關受影響人士致歉。

facebook群組「長洲新渡輪關注組」今早發帖，表示有長洲居民昨日（18日）看到一些膠盒被放置在長洲消防局附近的後巷，根據膠盒的樣式，屬社企BottLess提供給餐廳供市民租用，以達環保的目的。帖文的圖片可見，部分膠盒放入大膠箱封存，部分放在沒有蓋的發泡膠箱，另有些膠盒則在黑色垃圾膠袋內，最少共有3大箱的膠盒。

目前未知該批膠盒為何會放在後巷，但發帖者質疑BottLess過去強調膠兜會有適當的安置，「但現在事實放在眼前，膠兜會被清洗後重用抑或係當作廢物，係唔係應該俾番個答案長洲人呢？」。發帖者認為，「過到自己過到人」才是社會企業應有的責任。

一批屬社企BottLess的可循環再用膠盒被放置在長洲消防局附近的後巷，部份放在有蓋膠盒內，部份則放在沒蓋的發泡膠內，甚至放到黑色垃圾膠袋內。（「長洲新渡輪關注組」fb圖片）

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根據BottLess的網頁介紹，該社企於2015年由香港社會創投基金SVhk發起，「致力改善香港的即棄塑膠廢物問題，透過提供多元化及創新的環保「減塑」策略，為下一代製造「零廢物」的新可能」。去年8月，BottLess連同新創建集團在長洲食店舉行一連4個星期周末的膠盒租用活動，巿民可用20元按金租用膠盒，同日下午6時歸還後可退款。BottLess於同年9月亦與食店合作，提供優惠予租用餐盒或使用自攜餐盒購買指定小食的顧客。

有參與過租用餐盒活動的食店表示，活動過後BottLess把部分膠盒給了他們繼續用作「走塑」的計劃，該店已將膠盒送了給食店，但不知其他商店的做法。

（長洲新渡輪關注組 First Ferry Concern Group (Cheung Chau)）