煙商報攤設QR code簽名反全禁加熱煙　醫學界同一手法反擊倡禁煙

政府建議全面禁止新型煙草產品，包括電子煙及加熱煙。近日各區有報紙檔及便利店均貼有同一樣式的宣傳海報，寫有文字「掃一掃支持立法規管加熱煙」，附有QR code（二維碼），驟看以為是反對引入加熱煙的宣傳，「掃一掃」後發現原來是煙商菲利普莫里斯（Philip Morris）發起的聯署聲明，收集市民簽名支持以規管取代全禁新型煙草。 事件惹起醫學界反彈，並隨即另製QR code，連上吸煙與健康委員會的「支持全面禁止電子煙及其他新煙草產品簽名行動」，提醒電子煙產品的禍害。香港牙醫學會會長廖偉明直斥煙商是誘使市名簽名，意圖針對年青人建立新的煙草文化，更形容今次屬「現代鴉片戰爭」，應透過全禁杜絕新煙草危害年青人。 《香港01》已向Philip Morris查詢聯署活動詳情，正等候回覆。

食物及衞生局早前建議修例全面禁止電子煙和加熱煙等「另類吸煙產品」，立法會成立《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會討論修例，上周一（18日）已舉行首次會議，惟會上議員對「全禁」的建議立場各異。

煙草製造商一直反對全面禁止新煙草，並強調新型煙草帶來的傷害較傳統香煙少。除此之外，加熱煙用家組成的關注組，以及有售賣香煙產品的報販團體亦非常關注修例，反對當局修例全禁。

聯署網站細項才表明是煙商

近日各區的食肆、報攤及便利店，不少均貼出同式樣的宣傳海報，海報上的文字精簡，寫上「掃一掃支持立法規管加熱煙」字句，附有QR Code供掃描，掃後連結是一個聯署聲明的網站，可讓市民剔選唯一的選項「是的，我支持規管，而不是禁止新型煙草產品。」參與聯署的人只需回答是否香港居民、住在香港哪一區，可選擇是否填寫名字及電郵，即不用留下任何聯絡資料，只需同意網站的個人資料收集聲明已可提交簽名。

值得一提的是，聯署網站上方並沒寫明發起聯署的機構或機構標誌，要詳細逐句閱讀網站內容，有一句「請提供閣下個人資料以接收菲利普莫里斯亞洲集團有限公司未來有關此聯署最新的資訊」，揭示發起聯署者是菲利普莫里斯，即全球最大的煙商Philip Morris，亦是研發加熱煙IQOS的煙商，網站左下方亦有「Copyright © 2019 Philip Morris International」字樣。

醫學界另製一個QR Code（右下），反擊煙商的「宣傳」。（受訪者提供）

廖偉明估計煙商會以今次聯署收集到的數據，作為拉倒修例的工具。（資料圖片） 醫學界：煙商聯署設計漏洞 有「造數」之嫌 為應對煙商的行動，醫學界今早亦流傳一張附有新一個QR Code的圖片，連結香港吸煙與健康委員會的「支持全面禁止電子煙及其他新煙草產品簽名行動」。簽名行動去年7月已推出，牙醫學會會長廖偉明受訪時指，再次推廣是希望向市民澄清，煙商口中的「立法規管」與政府的全禁立場不一致。 他直指煙商今次的聯署網站有缺陷，包括不收集簽名人士姓名及聯絡方法，難以查證真實身份，參考價值不大，有「造數」之嫌；他直指煙商未有公開與醫學界辯論，反而以此方式「呃市民簽名」是掩人耳目；他相信煙商日後會以此聯署數據，用作拉倒全禁新煙草法案的數據之一。 廖偉明形容今次電子煙的爭議是「現代鴉片戰爭」，若其他地方規管的例子均不成功 ，最好透過全禁電子煙及其他另類煙草產品保障社會大眾的健康。

支持「全面禁止電子煙及其他新煙草產品」簽名行動網站。