【禁電子煙】立法會首討論修例法案　議員：禁「未來煙」做法極權

食物及衞生局上月刊憲，建議修例全面禁止電子煙和加熱煙等「另類吸煙產品」，禁止範圍包括入口、製造、售賣、推廣，以及為某些目的分發及管有，一旦違例，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。不過，條例草案規管範圍並不涵蓋自用、吸食。 立法會法案委員會會議上有議員質疑政府只禁止電子煙、加熱煙，而不禁止對健康影響更大的傳統煙，是不符合邏輯，並批評政府理據薄弱，一方面提出根據外國研究而認為電子煙、加熱煙對健康有害，但一方面也不斷重申有關的研究有限。 另有議員炮轟政府做法極權，修例不止禁絕電子煙、加熱煙等產品，同時亦禁絕「未來煙」，即未來有可能出現的任何另類煙草產品，屬於「惡法」。

陳志全議員。（盧翊銘攝）

立法會成立《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會討論修例，今天舉行首次會議，由工聯會郭偉强擔任主席，民建聯葛珮帆擔任副主席。

人民力量議員陳志全批評，修訂後的條例其實不單禁絕電子煙、加熱煙等產品，同時會禁絕未來有可能出現的任何另類煙草產品，做法極權，「這樣傳統煙就可以長賣長有，但未來如果有人研發到傷害更少的煙，都無空間，都會禁絕！」他批評政府做法是站在道德高地，但修例屬於「惡法」，質疑未來外國如出現對健康影響較低的產品時，學術機構如想進口到本港研究，亦不會有空間。

陳志全並斥政府建議修例的理據薄弱、自相矛盾，他認同另類吸煙產品對健康產品有影響，但強調現時根本未有足夠證據顯示這些產品更為有害。他要求政府交代立場由最初提出全面禁止；其後改為以抽稅等方式規管；再突然改為建議全禁的理據何在，是因民意大轉變，抑或科學上的轉變。