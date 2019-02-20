【禁電子煙】陳肇始動議二讀　區諾軒、邵家輝齊提規程問題反對

政府早前刊憲，建議修例全面禁售電子煙和加熱煙等產品。修例今日（20）在立法會動議二讀，食物及衞生局局長陳肇始表示，政府政策是鼓勵市民不要吸煙，遏制煙草廣泛使用，以保障公眾健康；又指經政府和社會各界多年努力，現時吸煙率已降至10%，未來目標是進一步降至7.8%，她擔心電子煙和加熱煙等另類吸煙產品更容易吸引年輕人和非吸煙者加入吸煙行列，進而吸食卷煙；強調保障公眾健康是政府的首要考慮，必須確保政府多年來的控煙成果，不會毀於一旦，同時防患於未然。 陳肇始動議二讀時，建制和民主派議員都提出規程問題，認為陳肇始發言時，僅引用之前支持議案的議員意見並不恰當，惟陳僅解釋所引用意見來源後即繼續發言。

區諾軒起立提出規程問題，指陳肇始不應只引用支持全面禁止電子煙的議員意見，而忽略反對議員的意見，陳肇始則僅說明其提出的無約束力動議，來自立法會衞生事務委員會，便繼續發言。（張浩維攝）

陳肇始表示，政府過去推出不同措施禁煙，包括擴大禁煙區範圍等，而經過政府和社會各界多年努力，吸煙率從80年代的逾20％，降至現時的10%。

她指，政府在《邁向2025香港非傳染病防控策略及行動計劃》中，目標是將吸煙率降到7.8%，研究達致「煙草終局」的未來路向，但現時新型的另類吸煙產品往往被包裝成危害較小，推廣手法亦更多地針對年輕人和非吸煙者。她強調，電子煙和傳統煙同樣會危害健康，並產生「二手煙」，目前也未有足夠證據顯示電子煙有效幫助戒煙。反而，有研究證明，電子煙吸食者，更容易進一步吸食卷煙；她又指，醫學界、教育界等都批評規限性售賣電子煙不能杜絕電子煙對年輕人和下一代的危害，而政府首要考慮是保障公眾健康，確保多年來禁煙成果不會毀於一旦。

邵家輝則在陳發言期間點算法定人數，令會議暫停，會議人數足夠並恢復會議後，陳肇始提及此前立法會衞生事務委員會討論政府規管電子煙和加熱煙的立法建議時，通過一項由議員提出的「全面禁售電子煙和加熱煙等新煙草產品」無約束力議案。

邵家輝在會議途中先後點人數及提出規程問題，認為陳肇始提及的一次立法會衞生事務委員會會議，只是討論規管電子煙和加熱煙的立法建議，而非全面禁絕，陳卻只提會上有人提出的無約束力議案，說法部恰當。（張浩維攝）

區諾軒隨即起立提出規程問題，指陳肇始不應只引用支持全面禁止電子煙的議員意見，而忽略反對意見，陳肇始則僅說明其提出的無約束力動議，來自立法會衞生事務委員會，便繼續發言。惟此時自由黨邵家亦提出規程問題，指當時委員會討論內容是「規管電子煙和加熱煙」並非禁絕，認為陳的說法不恰當。