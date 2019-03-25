【麻疹爆發】傳染病中心總監何栢良估計本港有機會出現第二輪傳播

本港近日爆發麻疹，累積個案至今增至20宗。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，當中有最少5宗涉及機場關連個案，是過去10年未發生過，估計有機會出現第二輪小規模的傳播，確診麻疹的數字亦會持續上升。 此外，衞生署於上周六起一連三日，為機場人員安排接種疫苗， 香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明表示收到約20宗投訴，稱當局安排接種疫苗的時間過長，需時達3小時，據知最少有百多位人員未能安排接種，促請當局縮短輪候時間。

近一個月已有五名麻疹患者在機場工作，他們在潛伏期有重疊。（梁鵬威攝）

目前機場現關連個案 屬過往10年未見

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良出席香港電台《千禧年代》時表示，過往香港亦有零星的麻疹個案，多涉及外藉人士和醫院內的少量傳播個案，但今次機場出現起碼5宗關連個案，「過往10年無見過。」



他解釋菲律賓、日本近年的麻疹個案上升，如日本於今年首3個月，已確診約300多宗麻疹個案，香港與上述兩個地方亦有不少往來航班，有機會將病菌帶回港。

他續稱麻疹的潛伏期7至21日，首宗機場確診個案，即國泰男空中服務員，與最新個案的機師，潛伏期重疊，相信屬第一輪傳播，相信由機場引伸的麻疹感染個案會陸續有來，或會出現第二輪小規模傳播。

民航工會批等候打疫苗時間太長



香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明則指，衞生署衛生防護中心於上周六起一連三日，為機場人員安排接種疫苗， 但接種時間規定下午2時至5時，因排隊接種的人士過多，最少有過百名機場員工未能成功補打。



他續指，衛生防護中心硬性規定補打員工需要聽講座及接受評估等工作，整個過程需時達3小時，建議當局應以電子問卷進行評估，縮短輪候時間。

建議政府應及早協調部門



何栢良指出，本港有95%至99%的成年人及兒童已對麻疹免疫，如果並非大部分人有免疫，相信感染數字會急升。對於有指衞生署發布訊息短促及混亂，何柏良指事件涉及不同部門，有一定複雜性，但認為當局可參考澳門，當發現有外地傳入個案時，特首主持跨部門會議，協調各部門合作。