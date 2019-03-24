【麻疹爆發】國泰機師接觸者未見病徵　曾駕往返星菲泰港9航班

本港近日爆發麻疹，衞生署衞生防護中心今日（24日）公布一宗麻疹個案的最新情況。中心指，該個案涉及一名於航空公司任職的41歲外籍男子，初步調查顯示，個案接觸者包括其妻子及其一子一女，全部均未出現麻疹病徵，亦未發現有麻疹高危人士為接觸者，暫時未知個案為本地個案或是屬外地傳入個案。 根據早前報道，該男子為國泰航空機師。中心指，男子曾於9班航班出現，包括來往馬尼拉、新加坡、曼谷、香港等地。

港口衞生署日前在禁區內設衞生站為機場員工打針。（民航工會FB專頁圖片）

另一個案渉27歲男子 潛伏期曾到日本福岡​

另外，衞生防護中心亦正調查一宗麻疹個案，涉及一名27歲香港男子，過往健康良好，並非於機場工作。他於3月19日出現發燒及於翌日開始出疹，他於3月21日到伊利沙伯醫院急症室求醫，並入院接受治療，至今仍然留醫。其咽喉樣本經檢測後對麻疹病毒呈陽性反應，病人情況穩定。

病人報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，在病毒傳染期沒有外遊，但在潛伏期，即2月23日至3月2日期間曾前往日本福岡​。其家居接觸者為父親，至今沒有出現病徵，正接受醫學監察。而相關的流行病學調查仍然繼續中，暫時未知為本地個案或是屬外地傳入個案。

早前衞生防護中心指，該名國泰機師於3月12日出現發燒及開始出疹，之後3月21日到北大嶼山醫院求醫，同日被轉送往瑪嘉烈醫院入院接受治療，惟根據今日中心公布的資料，該機師在發現及出疹期間，仍有駕駛飛機。

中心發言人表示，截至今日中午，連日來163人於接種站接種麻疹疫苗，並有約200人出席健康講座。中心並已設立熱線（2125 1122）供市民查詢相關資訊，每日上午9時至下午5時45分運作。截至今日下午5時，熱線共接獲195個查詢。

接連有機場員工感染麻疹，衞生防護中心發言人表示，今日下午2至5時已安排於港口衞生署衞生站（一號客運大樓四樓抵港停機坪旅客候車室）繼續為有需要，並對麻疹未具備免疫力的機場員工，接種麻疹疫苗。發言人又指，明天至周五（25日至29日）會加強上述接種安排，有關員工可於早上10時至下午1時，及下午2至5時，到港口衞生署衞生站，以及二號客運大樓第五層機場行政大樓多用途活動室接種。