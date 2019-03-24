【麻疹爆發】政府公布揭國泰機師發燒出疹照飛　涉7港星泰航班

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衞生防護中心昨日（23日）公布其中一宗麻疹個案，涉及一名41歲國泰外籍男機師，中心指他於3月12日出現發燒及開始出疹。相隔一日，中心今日（24日）再公布涉事機師病毒可傳染期間，曾駕駛9班航班，其中原來已發燒和出疹時，涉及駕駛7班往來新加坡及泰國的航班。
該名機師及後於3月21日到北大嶼山醫院求醫，同日被轉送往瑪嘉烈醫院入院接受治療，現時仍然留醫。
41歲國泰外籍男機師於3月12日出現發燒及開始出疹，他在發燒及開始出疹期間，曾駕駛7班往來新加坡及泰國的航班。（資料圖片）
初步調查顯示，個案接觸者包括其妻子及其一子一女，全部均未出現麻疹病徵，亦未發現有麻疹高危人士為接觸者，暫時未知個案為本地個案或是屬外地傳入個案。
中心發言人表示，截至今日中午，連日來163人於接種站接種麻疹疫苗，並有約200人出席健康講座。中心並已設立熱線（2125 1122）供市民查詢相關資訊，每日上午9時至下午5時45分運作。截至今日下午5時，熱線共接獲195個查詢。
譚文豪：機師有責任判斷身體是否適合駕駛
本身是機師的公民黨立法會議員譚文豪表示，機師有責任判斷身體狀況是否適合駕駛，如機師有求醫，醫生有發「假紙」；又或服藥後精神欠佳，都未必適合工作。
對於航空公司是否有責任了解機師是否適合駕駛航班，他表示航空公司有逾千名機師，難以由公司親自確保機師身體狀況適合駕駛，惟如果公司得知機師情況欠佳，仍然要求他駕駛，則肯定存在責任問題。