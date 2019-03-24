【麻疹爆發】政府公布揭國泰機師發燒出疹照飛　涉7港星泰航班

衞生防護中心昨日（23日）公布其中一宗麻疹個案，涉及一名41歲國泰外籍男機師，中心指他於3月12日出現發燒及開始出疹。相隔一日，中心今日（24日）再公布涉事機師病毒可傳染期間，曾駕駛9班航班，其中原來已發燒和出疹時，涉及駕駛7班往來新加坡及泰國的航班。

該名機師及後於3月21日到北大嶼山醫院求醫，同日被轉送往瑪嘉烈醫院入院接受治療，現時仍然留醫。