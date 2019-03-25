【麻疹爆發】染病機師曾駕9航班　黃加慶：若乘客無接觸風險較低

本港麻疹累積個案至今增至20宗，衞生署衞生防護中心昨晚（24日）公布，其中一宗麻疹個案涉及一名41歲國泰航空外籍男機師，他於3月12日出現發燒及開始出疹，其間涉事機師曾帶病駕駛7班往來新加坡及泰國的航班；整個病毒可傳染期間，他更曾駕駛9班航班。 衞生防護中心總監黃加慶今早（25日）在商台節目中表示，如果是機師身處的空間與乘客沒有接觸，乘客受感染的風險相對較低。

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衞生防護中心表示，涉事機師於3月12日出現發燒及開始出疹，並曾駕駛9班航班。他於於3月21日到北大嶼山醫院求醫，同日被轉送往瑪嘉烈醫院入院接受治療，現時仍然留醫。初步調查顯示，個案接觸者包括其妻子及其一子一女，全部均未出現麻疹病徵，亦未發現有麻疹高危人士為接觸者，暫時未知個案為本地個案或是屬外地傳入個案。

染病機師緊密接觸者未有出現症狀

黃加慶在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，如果是機師身處的空間與乘客沒有接觸，乘客受感染的風險相對較低；至今未有發現緊密接觸者出現麻疹症狀。

黃加慶表示指，去年共有15宗呈報個案，今年個案數字的確增加，情況不尋常。他表示，至今確診的20宗個案當中，有9宗證實屬於外地輸入個案，估計與亞洲國家爆發麻疹疫情有關。

個案涉及一名41歲國泰外籍男機師，在病毒可傳染期間，他曾駕駛9班航班。

黃加慶指，在1966年或以前出生的香港市民，大部分只接種過一針麻疹疫苗，因此建議這批市民應補打一針疫苗，加強保護力；1985年或以後出生的市民，大部分應接種過兩針麻疹疫苗。

截至目前，國泰航空及衞生署均未有公布9個航班涉及乘客及機組人員數目。