【麻疹爆發】何栢良：日本病例已超去年全年　遊日前應考慮補打針

本港近日爆發麻疹，累積個案至今增至20宗，衞生防護中心確診5宗涉機場個案。除了本港，港人外遊熱點日本早在去年開始已爆發，至今年感染數字更創新高。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，今年日本首10個星期已錄得304宗麻疹個案，超越去年及前年全年數字；而個案主要來自港人經常遊覽的大阪府、東京都、愛知縣等。 另外，他今日（25日）出席電台節目時表示，相信由機場引伸的麻疹感染個案會陸續有來，他建議應盡快安排過往未接種疫苗、或未有打足兩針的人士，進行補打，「係有逼切性，因為接觸後3至4日立即安排補打，可以阻止到佢發病。」

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

日本今年首10星期達304麻疹個案 創近兩年新紀錄

何栢良撰寫網誌指出，日本在今年首10個星期（截至3月13日）已錄得304麻疹個案，超出2018年及2017年分別282宗及189宗，較多病例是港人常去的大阪府、東京都、愛知縣等。他提醒，復活節假期將至，不少人會到日本旅遊，有需要人士如要補打疫苗，需要在出發前兩星期接針，以便產生抗體。

誰人需要補打疫苗？何栢良建議市民要諮詢其家庭醫生意見，視乎其暴露風險及年齡、其他醫學因素，決定是否補打。假如按年齡推算，1967年至1977年出生人士料曾經注射一針，而1978年至1985年出生者料注射兩針（倘注射期在1996年前，男性或只打過一針）；1986年及以後出生者已打過兩針疫苗。注射一針、二針的保護力分別是93%、97%。若果聘用的外傭來自菲律賓、印尼等疫苗接種率不理想的國家，僱主亦宜考慮為他們接種麻疹疫苗。

另外，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良出席香港電台《千禧年代》時表示，香港機場爆發麻疹，突顯有防疫的漏洞，雖然本港有95%至99%的成年人及兒童，已經對麻疹免疫，但對於機場的航空公司，有一定比例職員來自其他地方，如接種的情況未如理想，相信有大比例的人士，對麻疹沒有免疫。



他稱當局應將不確認接種過麻疹的人士，盡快安排補打，「係有逼切性，接觸麻疹3至4日後，馬上安排補打，係可以阻止到佢發病，但過咗之後，你阻止唔到，只能紓緩病情。」