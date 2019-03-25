【加熱煙】煙商貼海報促以規管取代全禁　食衞局正研究是否違法

政府擬全面禁止加熱煙及電子煙等新煙草產品在本港銷售，煙草商菲利普莫里斯（Philip Morris）在網上發起聯署，收集簽名促當局以「立法規管」取代「全禁」，並在報攤及便利店張貼聯署相關海報字句。 食物及衞生局與衞生署表示，法例禁止「為展示用途而刊登或分發任何形式的煙草廣告」，正研煙草商的聯署活動是否構成「煙草廣告」徵詢法律意見。局方呼籲市民不要被煙草公司的宣傳手法誤導。

全球最大煙草商兼加熱煙製造商Philip Morris近日在網上發起聯署，收集簽名促當局以「立法規管」取代「全禁」，全港各區報攤及便利店張貼聯署相關海報字句。市民如按指示掃描二維碼，系統會連結至一個聯署網站。該網站讓市民剔選「是的，我支持規管，而不是禁止新型煙草產品。」市民毋須留下真實姓名及聯署資料便可提交簽名。

政府回覆：正研聯署是否屬違法煙草廣告 籲市民勿被煙商誤導

食物及衞生局與衞生署聯合回覆傳媒查詢時明確表示，根據《吸煙(公眾衞生)條例》(第371章)第4部，任何人不得展示或安排展示，或為展示用途而刊登或分發任何形式的煙草廣告，同時亦禁止在印刷刊物、公眾地方、電影及互聯網等展示煙草廣告。

回覆指出，政府留意到近日有生產煙草及加熱非燃燒煙草產品的製造商發起網上聯署運動，以獲得市民支持以規管取代全面禁止加熱非燃燒煙草產品。 食衞局及衞生署正就有關活動是否構成第371章下的煙草廣告徵詢法律意見。

政府發言人續指，雖然現時未有接獲市民就有關聯署活動的投訴，但政府呼籲市民不要被煙草公司的宣傳手法誤導。