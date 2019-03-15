【新居屋2019】房委會通過5月推售4871伙　以59折出售

房委會將於今年推售新一期居屋，涉及六個屋苑共4,871伙，並擬以五九折發售，售價介乎156萬元至529萬元。房委員會資助房屋小組委員會今日（15）開會，當中討論新居屋的售價及銷售安排，據了解，會上所有議程均獲通過，即新一期居屋選址已「拍板」，並同意將售價調低至市價五九折。

據了解，房委員會資助房屋小組委員會今日（15）通過所有議程，即新一期居屋選址及銷售詳情已「拍板」通過。（資料圖片）

房委會資助房屋小組委員會今日開會，據了解，會上通過所有議程，包括今年發售4,871伙居屋單位，分別是何文田常樂街冠德苑、長沙灣發祥西街凱德苑、葵涌德士古道尚文苑、將軍澳至善街雍明苑、馬鞍山恆健街錦暉苑及沙田坳背灣街旭禾苑。

至於售價方面，會上亦「拍板」通過以市價五九推發售，售價介乎156萬至529萬元，而綠白表的申請比例亦各佔一半。

同時，今期居屋亦會將22個撤銷買賣協議的居屋單位推出重售，當中包括嘉順苑單位、9個屏欣苑單位、2個銀蔚苑單位、2個銀河苑單位及8個彩興苑單位。房委會將安排5月接受申請，並於8月舉行攪珠，11月開始揀樓。

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同時，今日會上亦有討論2019/20 年度公共租住房屋入息和資產限額檢討、新一期白居二安排、白表申請人息及資產限額等，據悉全部議程已獲通過。