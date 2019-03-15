【新居屋2019】扣除白居二　白表僅獲三成配額　房委會委員批不公

房委會將於今年推售新一期居屋，將涉及4,871伙，據悉維持綠白表比例各半。不過，公屋聯會比較歷年綠置居、居屋及白居二的配額安排，雖然由2016年至今，居屋的綠白表比例均維持50：50，但若扣除白居二配額，今年白表的配額只得28.4%；反之綠表比例卻高達71.6%。 房委會資助房屋小組成員、公屋聯會總幹事招國偉認為，白居二配額沖淡了綠白表比例分配。他指出，白居二單位與綠置居及新居屋不同，它們並非新建單位，售價亦由業主開出，有可能價錢較高，對白表人士或有不公，因應現時白表對資助房屋的需求，建議今期居屋項目的綠白表比例由50：50改為40：60。

房委會將於今年推售新一期居屋，涉及六個屋苑，共4,871伙，其中包括何文田冠德苑。（資料圖片）

房委會資助房屋小組委員會將於今日（15日）開會，討論今年新居屋、白居二等的銷售安排。公屋聯會比較2016年至今的綠置居、居屋及白居二配額安排，發現若將三個計劃並列比較，白表配額可佔47%至77.1%。

不過，若剔除白居二，在實際房屋單位的供應上，綠表的配額便持續上升，由50%至71.6%不等；相反，白表則只得28.4%至50%。

房委會資助房屋小組成員、公屋聯會總幹事招國偉認為今期居屋項目的綠白表比例由50：50改為40：60。（資料圖片）

倡今期居屋綠白表比例改40：60

招國偉指出，當年政府推出白居二僅視為臨時措施，但現時計劃卻已恆常化，據悉今年的配額更多達3,000個，維持今期居屋綠白表比例各半。他批評，房委會以此為由，令綠白表比例仍然不變，認為對白表人士不公。

他解釋，白居二有別與新居屋及綠置居，它們並非新建單位，其售價亦不會如新居屋及綠置居般，以市民的負擔能力計算售價及折扣，最終白居二的中籤者或因單位售價太高無法善用配額。他強調，白居二無論在售價、新舊程度，都與綠置居、居屋單位不一，故不應將它們的配額並列計算。

他建議今期居屋的綠白表比例由50：50改為40：60，不單可回應白表人士的需求，在剔除白居二後，連計今年逾3,000個的綠置居單位，屆時綠白表人士整體的配額比例亦能維持各半。