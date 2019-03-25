政府擬調整PM2.5標準　超標次數可多3倍　環境局：建議嚴格非放鬆

政府正檢討空氣質素指標，其中政府建議收緊可吸入微細懸浮粒子PM2.5的濃度至每24小時的每立方米50微克，但每24小時容許超標的次數則由現時9次增加近三倍至35次，惹社會質疑是放寬指標。 環境局副局長謝展寰今日（25日）於立法會解畫，強調有關修訂是收緊，而非放鬆。他以東涌空氣監測站為例，若採用現時指標，PM2.5不會超標，但採用新指標後，反而有超標日數。

政府正檢討空氣質素指標，當中建議建議收緊可吸入微細懸浮粒子PM2.5的濃度至每24小時的每立方米50微克，但每24小時容許超標的次數則由現時9次增加至35次。（資料圖片）

立法會環境事務委員會下午討論空氣質素指標檢討，由19個不同界別的團體及單位組成的「空氣質素指標檢討」關注組於會前舉行聯合行動，批評政府將PM2.5的可容許超標次數上限放寛至35次是罔顧公眾健康，要求政府立即撤回有關建議。

謝展寰於會上主動指出，政府是次的建議是較嚴格，而非放鬆。他以東涌為例，2012年PM2.5高於每立方米75微克的日數剛好是9日，即與現時指標一樣。但當指標收緊至每立方米50微克後，就有58日超標，意味空氣質素需要明顯改善才達標。

每24小時PM2.5的濃度及容許超標次數 現時 新指標 濃度限值 75微克/立方米 50微克/立方米 容許超標次數 9次 35次

「關注組」批評政府漠視放寬污染物可容許超標次數對公眾健康的影響。（「空氣質素指標檢討」關注組提供）

被問及為何將新的超標日數定於35日，謝展寰解釋，這是由於香港受天氣、境外污染等因素影響，非香港能控制。因此，香港需訂一個有信心達到的指標。他續指，歐盟同樣操用有關指標，香港非獨一。

立法會議員梁繼昌於會議上提出取消上述建議的動議，即不將超標日數定於35日，動議案最終獲委員會大比數通過。