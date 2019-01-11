珠三角空氣質素致西部成污染重災區　環團指港珠澳大橋通車更惡化

每當空氣污染問題嚴重，本港多個地區出現霧霾瀰漫情況。環保署今日（11日）總結去年空氣質素，發現去年各監測站空氣質素健康風險達「高」或以上達2292小時，較去年減少1121小時，但是重災區依舊是元朗、屯門及東涌，署方解釋因較受珠三角空氣質素影響，以致空氣污染水平較高。 有環保團體分析指，釋放空氣污染物的發電廠及大型輪船都集中在香港西面，加上車流量較多，令空氣污染問題嚴重，並認為當局選擇性收緊空氣質素指標，推行保守減排政策，或令2020年《清新空氣藍圖》減排目標失守。

環保署今日總結去年空氣質素，元朗、屯門及東涌成全港空氣污染重災區。（資料圖片）

根據一般監測站去年錄得數據，健康風險達「高」或以上級別時數最多頭三位分別是屯門（311小時）、元朗（238小時）及東涌（227小時），而錄得時數最少的三區則分別是觀塘（98小時）、塔門（128小時）及將軍澳（134小時）。至於路邊監測站，錄得健康風險達「高」或以上級別時數最多的是銅鑼灣。

鄭茵茵解釋，元朗、屯門及東涌空氣污染水平較高，是因為較受珠三角的空氣質素影響。（林若勤攝） 環保署高級環境保護主任鄭茵茵解釋，元朗、屯門及東涌空氣污染水平一直較其他地區高，是由於該三個地區的地理位置較受珠三角的空氣質素影響，但2018年的數據可見，該三個地區的高污染時數都較過去幾年減少。

2018年錄得健康風險達「高」或以上級別時數 一般監測站 排名 地區(時數) 1 屯門（311） 2 元朗（238） 3 東涌（227） 4 東區（183） 5 中西區（178） 6 沙田（174） 7 大埔（166） 8 荃灣（158） 9 葵涌（153） 10 深水埗（144） 11 將軍澳（134） 12 塔門（128） 13 觀塘（98） 路邊監測站 排名 地區(時數) 1 銅鑼灣（270） 2 中環（232） 3 旺角（226） 資料來源：環保署

屯門空氣污染冠絶全港

面對空氣污染問題持續，去年屯門空氣污染指數升至10或10+的時數高達42小時，屯門區議會主席梁健文表示，區內不時出現「山景、遠景朦朧」情況，猜測是外來污染空氣流入、周邊多工程船增加空氣污染物，加上車多人多造成，最嚴重時「在屯門碼頭望去大嶼山，都望唔到（飛機）航班升降」。

每當空氣污染問題嚴重，天色變得灰蒙蒙一片。（資料圖片）

港珠澳大橋通車 西面空氣污染加劇

健康空氣行動高級社區關係經理龍子維表示，根據過往數據，香港西面總比東面污染情況嚴重，尤其是二氧化氮（NO2）及二氧化硫(SO2)，估計原因是西面的車流比東面多，加上發電廠及大型輪船都集中在西面，令污染問題更嚴重；隨著港珠澳大橋通車，令西面空氣污染問題加劇。

雖然本港整體錄得健康風險達「高」或以上級別時數較2017年呈下降趨勢，但龍子維認為不代表反映空氣污染問題有好轉。他解釋稱，對比2016年數據，除了臭氧濃度持續上升，二氧化氮的減排力度相當差，三個路邊監測站的平均濃度高亦達82微克，超標一倍，加上可吸入懸浮粒子（PM10）於過往3年出現不跌反升趨勢，署方卻拒絕於今年的空氣質素指標檢討中收緊PM10的指標水平，質疑當局選擇性收緊指標，以及能否達致2020年《清新空氣藍圖》減排目標，進一步改善區域空氣質素。

綠色力量也表示，香港西面空氣污染指數升至10或10+的時數及日數都是最多，反映當區市民承受較高的健康風險，認為當局在沒有有效措施改善空氣污染問題情況下，在香港西面（尤其是污染情況嚴重地區）發展主要基建及住宅項目是不明智的做法。