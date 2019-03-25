兒童醫院周三起設住院服務　兒童ICU、腫瘤科病房率先啟用

籌備10年、耗資130億元的香港兒童醫院於去年底正式啟用，醫院管理局表示，該院將於本周三（27日）起分階段開展住院服務，首階段包括血液及腫瘤科病房、兒童深切治療部及手術室服務，首批住院病童來自威爾斯親王醫院的兒童癌症中心。

香港兒童醫院。（吳鍾坤攝）

醫院管理局表示，位於啟德的兒童醫院將於本周三（27日）起分階段開展住院服務，當中血液及腫瘤科病房、兒童深切治療部及手術室服務將率先投入服務，而首批住院病童來自威爾斯親王醫院的兒童癌症中心。

至於其他四間醫院，包括瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院及屯門醫院的兒童癌症中心，則會於今年內陸續安排轉至香港兒童醫院繼續提供服務。



香港兒童醫院行政總監李子良醫生表示，分階段開展服務可以完善臨床工作流程，確保病人安全及服務質素；其他專科住院服務將於2019/20年度相繼啟用，包括腎科、小兒外科、新生兒深切治療部、心臟科及心胸外科等。

香港兒童醫院於去年12月28日開始提供專科門診、放射科、藥劑及病理科等服務，集中處理嚴重、複雜、患不常見疾病及需要跨專科治理的個案，為全港18歲以下有相關臨床需要的病童提供診斷、治療及復康服務。