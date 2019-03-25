【麻疹爆發】國泰機師發燒仍順利入境　徐德義：體溫檢測儀有下限

一名國泰航空的外籍機師在3月12日發燒及出疹後仍繼續上班，並多次進出境，更至少3次順利通過入境時必須經過的體溫檢測儀。 食物及衞生局副局長徐德義今日（25日）出席活動時解釋，體溫檢測儀設有下限，坦白承認若該機師的體溫「唔係太高，度唔到都唔出奇」；他拒絕評論機師發燒仍上班的行為，指航空公司有自己的指引及做法。

徐德義未有評論機師發燒上班的行為，僅指航空公司有相應指引。（資料圖片）

就有國泰航空的機師在發燒及出疹後，仍然繼續上班，曾往返香港、新加坡及曼谷，在3月14日、15日及16日至少曾三次入境香港。由於旅客入境前需經過機場內的體溫檢測儀，事件揭示體溫檢測儀的成效存疑。

食衞局副局長徐德義今日回應傳媒提問時指，體溫檢測儀設有下限，坦言若該機師的體溫並非太高，「度唔到都唔出奇」，他又指航空公司有指引列明員工應在甚麼情況下不用上班，自己不方便回應，應由航空公司跟進該機師的行為是否恰當。

醫院管理局預料將為部分前線醫護人員注射流感疫苗，徐德義指醫護或會接觸發燒人士，有需要接種疫苗去保護免疫力不足的人士。他續指會繼續與生產麻疹疫苗的藥廠聯絡，如果有需要會請藥廠引進更多疫苗到港。