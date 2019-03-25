【麻疹爆發】機場啟動傳染病控制程序　工會促分流員工至社區打針

本港爆發麻疹，衞生署公布的20宗個案當中，至少有5人在機場工作，衞生署自周五晚（22日）起安排為機場員工注射麻疹疫苗。 民用航空事業職工總會副主席李永富今日（25日）表示，現時港口衞生署為機場員工接種麻疹疫苗的場地較少，希望當局繼續改善打針安排，他又建議當局應分流高風險的機場員工至社區診所打針。 機場管理局表示，機場已啟動傳染病控制程序，今早召開跨部門會議，衞生署、航空公司、地勤公司及機場內的政府部門均有派代表出席。

李永富建議當局分流部份機場員工在社區打針。（香港電台FB專頁直播截圖）

機場的港口衞生署在機場禁區內外分別設有一處，供有需要的機場員工接種麻疹疫苗。

民用航空事業職工總會副主席李永富透露，今早的接種時段原定由上午10時至下午1時，惟至早上11時半名額已爆滿，他指仍有約有50名員工正在排隊。對於目前的接種安排，李永富坦言現時的場地較少，但相信當局會陸續改善打針安排。他引述衞生署指，會視乎疫苗接種情況，研究會否延長接種服務。

建議當局分流兼工至社區診所接種疫苗

有部分機場員工需按輪班制上班，亦有人值夜班，李永富指這批員工未能受惠接種疫苗安排，建議當局應容許機場員工在家自我評估麻疹風險，讓高風險人士，包括1967至1984年出世、只打過一針而未出過麻疹的人，以及非本港出生的人士，在社區診所接種麻疹疫苗，收分流之效。

方瑞文否認機管局對麻疹在機場爆發一事後知後覺。（香港電台FB專頁直播截圖）

機管局：機場已啟動傳染病控制程序

機場管理局一號客運大樓運作總經理方瑞文表示，機場已啟動傳染病控制程序，將按機制加強各地方的消毒工作。方瑞文透露，衞生署今日早上派員在機場與各機場部門開跨部門會議，航空公司、地勤公司及機場內的政府部門均有派代表出席，會上衞生署人員交代了最新麻疹個案情況及派發相關衞生指引。被問到機管局對防疫工作是否後知後覺時，方瑞文回應指，自周五得知有機場員工確診麻疹，一直與衞生署保持聯繫，認為現時的安排是「合時」。