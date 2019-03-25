【麻疹爆發】醫管局下周為醫護人員注射疫苗　先為高風險部門打針

麻疹襲港，衞生防護中心早前公布今年錄得20宗感染個案。醫管局傳染病及緊急應變中央委員會， 聯同衞生防護中心代表今日（25日）召開特別會議，決定於公立醫院實施措施，及早確診以便及早隔離可能出現的麻疹感染個案，並為有需要的員工注射麻疹疫苗，下周先為高風險部門的醫護人員注射，如兒科、婦產科、血液科、臨床腫瘤科、深切治療部及隔離病房等。

醫管局指，下周會先為高風險部門的醫護人員，注射麻疹疫苗。（資料圖片）

醫管局表示，今日與衞生防護中心代表召開會議，討論麻疹的風險評估，及公立醫院的應變準備，決定及早確診以便及早隔離可能出現的麻疹感染個案，並為從未注射疫苗，或免疫力不足等有需要的員工，注射麻疹疫苗，避免院內傳播病毒的風險。醫管局發言人表示，下周開始為醫務人員接種疫苗，首階段先為高風險部門的醫護人員注射，例如兒科、婦產科、血液科、臨床腫瘤科、深切治療部及隔離病房等。

發言人又稱，早前已發出通告及最新疾病資訊，提醒前線醫護人員加強警覺，如懷疑病人有麻疹徵狀，應即時通報，及將樣本送交衞生防護中心化驗，並將病人隔離治療。發言人又指，會繼續與中心緊密聯繫，監察疫情發展，讓公眾及醫護人員得知最新的情況及資訊，並會適時檢討有關措施。