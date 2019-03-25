【麻疹爆發】疫苗存貨約10萬劑　有藥廠正增撥疫苗　料4月中抵港

麻疹襲港，陸續有機構安排為免疫力不足的員工接種麻疹疫苗。香港醫院藥劑師學會指，得悉兩間麻疹疫苗供應藥廠葛蘭素史克和美國默沙東藥廠在本港各有約5萬劑疫苗，合共存貨量有約10萬劑。 默沙東回覆指，過去的周末，有關麻疹疫苗的查詢和訂單有輕微上升，但未對供應造成壓力。葛蘭素史克則表示疫苗供應穩定，因應需求正增撥更多麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹疫苗（MMR）以供應香港，預期下一批MMR疫苗將於4月中抵港。

據香港醫院藥劑師學會了解，本港現時約有10萬劑麻疹疫苗存貨。（資料圖片）

本港麻疹疫情浮現，陸續有公司安排為員工接種麻疹疫苗，香港醫院藥劑師學會發新聞稿指出，得悉本港兩大預防麻疹疫苗供應藥廠：葛蘭素史克有限公司和美國默沙東藥廠，各自在本港貯存約5萬劑預防麻疹的MMR疫苗。學會指，由於預防麻疹疫苗貯存量有限，不建議政府為市民作大規模接種麻疹疫苗來預防，但建議高風險人士應盡快接種疫苗。

兩藥廠：疫苗供應穩定 將密切監察情況

默沙東藥廠回覆傳媒查詢時透露，過去一周末，有關麻疹疫苗的查詢和訂單都有輕微上升，但現階段未有對供應造成壓力，發言人稱會密切注意市場情況。

葛蘭素史克有限公司亦表示，目前香港MMR疫苗於政府及私營市場均供應穩定，鑑於香港對麻疹疫苗需求殷切，葛蘭素史克基於公共衞生的需要，已經積極聯繫總部以增撥更MMR疫苗以供應香港，預期下一批MMR疫苗將於4月中抵港。發言人指公司會繼續密切監察情況，並與衞生署保持緊密聯繫。