【麻疹爆發】陳肇始：社區層面無爆發跡象　集中火力處理機場個案

本港麻疹數字截至昨日（24日）錄得20宗個案，至少5名患者在機場工作。 食物及衞生局局長陳肇始今日（25日）出席活動時稱，香港的旅客活動頻繁，最近錄得的個案均「喺外面傳入嚟」，主要涉及機場員工，社區層面未有爆發的跡象，因此現時「集中火力」為機場員工接種麻疹疫苗。她僅回答兩條傳媒提問便匆忙離開。

陳肇始認為，目前社區層面無爆發麻疹的跡象。（香港電台FB專頁直播截圖）

現時的20宗麻疹個案當中，有5人在機場工作，陳肇始出席活動時回應指，最近錄得的個案均從「外面傳入」，主要涉及機場員工，認為社區層面未有爆發跡象；她又指，2015年至2018年本港的麻疹個案維持在20宗以內，而今次的傳入個案多，源於香港旅客出入頻繁，而且外國有部分國家正爆發麻疹，她稱當局會繼續監察情況。

因應多宗麻疹患者在機場工作，衞生署連日派員在機場設兩個疫苗接種站，為部分機場員工打針，惟被批評接種站太少、打針時間太短，每天可接種的名額亦不足。

機場員工要打針 需符三大條件

陳肇始表示，現時接種疫苗的目標群組有三項條件，包括在1967年至1984年出生；無接種兩劑麻疹疫苗；以及未曾感染麻疹人士。她續指，若需要接種疫苗的機場員工人數增加，衞生署或會與機場內的診所商討是否可以增加人手，協助接種疫苗。

她重申，95%以上的1985年或以後本港出生的人士都曾接種麻疹疫苗，形容香港整體社區的麻疹保護力相當高，現階段只會「集中火力」為機場員工打針。