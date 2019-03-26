【麻疹爆發】航空業斥政府為機場員工接種安排官僚　限額亦不足

本港近日接連出現麻疹個案，至今衞生防護中心確診的機場個案有5宗。香港民用航空事業職工總會副主席李永富今日(26日)在香港電台《千禧年代》中指，衞生防護中心首日為機場員工接種麻疹的安排令人失望，而為機場員工接種疫苗的限額不足。 國泰空中服務員工會主席胡綺薇直斥衞生防護中心，每日為員工注射疫苗只至到下午5時是官僚手法，因為香港機場24小時運作。

衞生防護中心連日在機場為員工注射疫苗，禁區內私疫苗注射站自今早10時起已大排長龍，約有160人輪候。（民航工會提供）

香港民用航空事業職工總會副主席李永富坦言，「對第一日安排非常失望」，他解釋衞生防護中心首日到現場為機場員工種麻疹，安排混亂，最初見有櫃位設立，卻不知道是用作注射疫苗，認為未有適當通知，而機場員工首日到櫃位注射疫苗時需要苦候3小時；昨日的程序較順利，但仍需要等候1.5小時，形容人龍較長。

國泰工會斥政府做法官僚

另外，非禁區範圍設立的櫃位只設約150左右的名額，李永富認為上、下午的限額較少。他又稱衞生防護中心突然發放三個機場員工感染麻疹，但內容不詳盡，令機場人員人心惶惶，至翌日才公布機師曾負責的航班，前後需時約3天。國泰空中服務員工會主席胡綺薇亦直斥衞生防護中心做法官僚，時間和限額不足，難以應付機場過萬名員工。

衞生署昨日（25日）發信給醫生指，醫生可提前為18個月大的女嬰接種第二針麻疹疫苗，但僅限私家醫生，母嬰健康院會維持為小一的小朋友接種疫苗。郭家麒直指「呢個係搞笑」，世衞已建議為18至24個月嬰孩可開始接種疫苗，內地亦已經為24個月大的嬰孩開始注射第2針疫苗，但母嬰健康院卻不率先跟隨，質疑私家診所未必有足夠疫苗為相關市民接種。