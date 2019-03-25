【麻疹爆發】衞生署公布27歲病人資料　上周到黃大仙區兩診所求醫

麻疹持續爆發，今年已累計20宗，超出去年全年數目。衞生署昨（24日）公布第20宗個案，涉及一名27歲男子。衞生署衞生防護中心今日（25日）進一步交代該個案的詳情，指病人於上周曾到訪兩間黃大仙區的診所，分別為陳禮文醫生診所，以及黃大仙康健綜合醫務中心。

麻疹是一種高傳染性的疾病，透過空氣也可傳播。(資料圖片)

衞生防護中心表示，昨日公布的27歲男病人個案，於3月20日上午8時30分至45分，曾到樂富廣場的陳禮文醫生診所；翌日上午8時40分至9時5分，再到同一診所，然後下午3時，再到黃大仙康健綜合醫務中心，逗留至3時45分。

中心發言人表示，麻疹由麻疹病毒所引起，傳染性極高，可透過空氣中的飛沫，或直接接觸病人的鼻喉分泌物傳播，病人從出疹前四日，至出疹後四日內，都可把病傳染給別人。

男病人曾到訪的診所 日期 時間 地點 接觸者醫學監察

截止日期 三月二十日 上午八時三十分至八時四十五分 陳禮文醫生診所（九龍樂富樂富廣場3樓3135號舖） 四月十日 三月二十一日 上午八時四十分至九時零五分 陳禮文醫生診所（九龍樂富樂富廣場3樓3135號舖） 四月十一日 下午三時至三時四十五分 康健綜合醫務中心（黃大仙）（九龍黃大仙彩虹道121號啟德花園2期地下1號舖）

衞生署：疫苗供應穩定

至於麻疹疫苗供應，衞生署表示，一直與本地供應商保持聯繫，得悉現時疫苗供應穩定，並已要求疫苗供應商，進口更多疫苗，以滿足市場需要。

另外，由於有數名機場員工亦感染麻疹，中心發言人表示，已在機場設置兩個疫苗接種站，由今日起至周五（29日），對麻疹未具備免疫力的機場員工，可到接種站注射疫苗。