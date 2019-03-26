【許智峯涉搶手機案】事主：無預計在立法會大樓會被議員搶野

民主黨立法會議員許智峯，被指去年在立法會內搶走一名保安局女行政主任的電話，因而被控普通襲擊等三項罪名。案件今（26日）在東區法院續審，庭上播放拍得當時情況我閉路電視片段，片段顯示許在立法會大樓2樓看到事主後接近她，二人稍作交談後，許搶去其手上紙張，及後再搶去其收在身後的電話，並跑向該層洗手間方向，事主說：「冇預計過係立法會大樓畀立法會議員搶野。」

行政主任梁諾施稱政府內有一個名名為「通傳應變行動」的小組，負責觀察議員的位置。（呂樂謙攝）

被告許智峯，36歲，現任民主黨港島區立法會議員，共被控三罪：在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦、普通襲擊及阻礙公職人員執行公務。

事主把手機放在身後仍被搶

涉案事主梁諾施繼續作供，控方向她播放數段事發時的閉路電視片段，片段顯示許智峯在立法會大樓2樓推開玻璃門進入電梯大堂後，看到事主並接近她，及後許從她手上搶去事主收在身後的電話。

許搶奪成功走入廁所

事主稱當時許進入電梯大堂時，問她在做甚麼，事主表明「做緊野唔方便講」，然後許便搶去她手上的紙張，又問她手上拿著的電話是「阿公定自己」，事主指她將電話收在身後，又提醒許「有cctv」，但仍被許搶走，據閉路電視片段，許搶走電話後向洗手間方向跑去，而事主緊追其後至許進入洗手間。

官質疑無擔心資料被搶

事主表示當時她即聯絡「通傳應變小組」組長，告知她事件，著她找人來幫忙。事主稱，被許搶去的紙張上有議員的政黨背景、名字等資料，當日用作辨認議員，然後在電子表格（spreadsheet）上填寫議員的位置。裁判官質疑為何當時事主沒有關心該紙張的去向，事主則指因紙上的資料皆是公眾可查閱到的資料，認為「唔係大件事」。

事主又指，被搶手機時感到「好驚」，她說「冇預計過係立法會大樓畀立法會議員搶野，唔知點應對」。

案件編號：ESCC2544/2018