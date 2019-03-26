上市公司主席被指取去女收藏家5500萬玉壐　遭入稟追討賠償

上市公司中國幸福投資（控股）（8116）及其主席潘曉冬，被一名女收藏家入稟興訴。女收藏家聲稱曾把一件價達5500萬的清朝白玉壐連夾萬寄放在中國幸福的辦公室，潘卻迫令兩名知悉該夾萬資料的同事交出密碼及鎖匙，女收藏家從此不能取得玉壐。女收藏家因而入稟法院，要求公司及潘賠償損失。

原告李躍(譯音)入稟高等法院向中國幸福投資及其公司主席潘曉冬興訴。（資料圖片）

原告為李躍（譯音），被告為中國幸福投資(控股)有限公司 和其主席潘曉冬。

把玉壐連夾萬存放被告公司

入稟狀指，原告於2016年獲得清朝乾隆時期，名為「御製白玉交龍鈕『自強不息』寶璽」。原告為了安全收藏該玉壐，購下了一個夾萬作存放，並把該夾萬放在中國幸福於信德中心招商局大廈辦公室的保管室內。

原告指，她把放有玉壐的夾萬存到中國幸福的辦公室時，亦有把夾萬的密碼和鎖匙給予一名公司姓李的董事，李的兩名同事亦知該些資料，以便他們在有需要時拿取文件。

曾要求取回玉壐不果

至本年1月，潘等要求該姓李董事把夾萬連同玉璽交出，李拒絕。潘便要求李的兩名同事，交出夾萬的密碼和鎖匙，否則會解僱兩人。兩人別無選擇下，終交出夾萬的密碼和鎖匙，原告自此不能再取回寶璽和夾萬。雖然原告透過律師追討，但被告拒絕交還。

原告指該寶璽的估價達5500萬，而夾萬則價值1萬3千多元。她現入稟要求被告交還玉璽、夾萬和夾萬的鎖匙，或向原告賠償損失。

案件編號：HCA501/2019