收藏家葛師科被追數　文件揭投資失利　曾以珍藏抵押求借逾億元

資深收藏家葛師科，早前被揭是一宗巨額倫敦金騙案的苦主，有指其損失高達5.8億元。葛上周遭古董鑑定家林華田入稟追350萬服務費。文件透露，葛去年疑投資「損手」後，願把他的多件珍藏作抵押求借款，林終找到資深投資者莊友堅相助，並向葛借款逾1億4千萬元，惟葛事後卻未有支付林服務費，更叫兒子代「講價」把費用減逾半至140萬元。

資深收藏家葛師科被指是去年一宗巨額倫敦金騙案的苦主。（網上圖片）

原為林華田，是一名中國古董鑑定家，有逾30年相關經驗，據悉他亦曾任佳士得拍賣行前亞洲區主席；被告葛師科，則是著名中國官窯瓷器收藏家，亦是「天民樓」藏館主人。

葛願出多件藏瓷珍藏作抵押

入稟狀指，葛向林稱在投資失利，去年9月初問林可否介紹他人借1億4千萬元給葛，葛可提供數件「天民樓」藏瓷珍藏作抵押。葛並指，事成會向林給予貸款額的2.5%作為服務費，而林的服務包括揀選抵押的瓷器、估算瓷器的價值，以及安排運輸和保管瓷器。

林介紹莊堅夫婦協助終成交易

在林的介紹下，葛於同年9月8日在住所與莊友堅見面，商量由莊的太太羅琪茵借款予葛。該次會面中，莊以羅琪茵的代理人身份，和葛達成協議，由羅向葛借出1億4千萬元，為期兩個月，月息4%，葛則以「天民樓」藏瓷的數件珍藏作抵押。葛亦再次口頭同意，會向林支付服務費。羅和葛數天後簽下相關協議。

林助挑選22件藏瓷珍藏

林亦在被告住所檢查「天民樓」藏瓷的其中33件珍藏，查問行內多名專家意見，以估算33件珍藏的價值。林亦向羅琪茵推介其中22件珍藏，作為是次的抵押品。林並安排運輸公司運送和保管瓷器，以及找來保險公司在運送和保管期間承保。

葛兒子要求減服務費逾半

入稟狀指，根據林和葛之間的口頭協議，林應得350萬元服務費。而林去年12月24日去信追討，惟葛的兒子數天後致電林要求給予折扣，將服務費減至140萬元，但遭林拒絕。林之後再追討不果，遂入稟要求葛支付該筆費用及利息等。

案件編號：HCA186/2019