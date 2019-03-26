青少年吸毒人數上升　中學、專上學生最常吸食大麻

禁毒常務委員會今日（26日）舉行的季度會議，會上檢視了2018年本港的吸毒情況。委員會稱，本港呈報的整體吸毒人數持續下降， 但青少年吸食毒品人數卻有所上升；當中曾吸食毒品的學生人數較上一次調查更上升了23%。

禁毒常務委員會稱，中學生和專上學生最常吸食的毒品為大麻。（視覺中國）

根據藥物濫用資料中央檔案室的最新統計數字，2018年被呈報的整體吸毒人數下降了4%，由2017年的6,875人，下降至6,611人。然而21歲以下吸毒人數則上升1%；當中約六成的吸毒者只在自己或朋友家中吸毒。會議上又提到，去年首次被呈報的吸毒人數較2017年上升2%，當中約一半為21至35歲的年輕成年人。

曾吸毒學生人數較上次調查升23%

禁毒常務委員會亦在會議上檢視「二零一七／一八年學生服用藥物情況調查」的結果，調查顯示，曾吸食毒品的學生人數較上一次（2014/15年）調查上升23%，由14,500人上升至17,800人；高小學生最常吸食的毒品為咳藥，而中學生和專上學生最常吸食的毒品為大麻。

禁毒常務委員會主席張建良稱，2018年被呈報的整體吸毒人數雖然持續下降，但是青少年吸毒有所增加、年輕成年人吸毒、隱蔽吸毒等問題仍然需要長期的應對措施。禁毒專員陳詠雯稱，會善用現有平台及物色新渠道，加強宣傳有關吸食大麻禍害的正確資訊，糾正錯誤觀念，以免誤以為大麻無害而嘗試吸食。

陳詠雯又指，政府將繼續採取五管齊下的禁毒策略，包括禁毒教育和宣傳、戒毒治療和康復服務、立法和執法、對外合作以及研究，應對毒品問題。