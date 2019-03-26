【麻疹爆發】何栢良稱疫苗供應緊張　倡機場員工、醫護人員先補種

衞生防護中心總監黃加慶在今晚（26日）舉行記者會，宣布新增多5宗麻疹感染個案；截至現時為止，今年累計錄得25宗麻疹感染個案。 港大感染及傳染病中心總監何栢良指，預料短時間內麻疹疫苗會出現供應緊張的情況，建議衞生防護中心應優先讓機場員工及醫管局的醫護人員補種疫苗。

衞生防護中心公布再多5宗麻疹感染個案，今年累積個案上升至25宗。（鄭子峰攝）

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，短時間內麻疹疫苗會出現供應緊張的情況，建議衞生防護中心將麻疹疫苗的補種工作聚焦在機場。他解釋，機場正出現組群爆發，而且不少員工或需要補種疫苗，在疫苗限量供應的情況下，應優先讓機場員工及醫管局的醫護人員補種疫苗。

菲傭僱主應與外傭商討延遲回鄉放假

何栢良又引述世界衛生組織的數字，指截至3月25日，菲律賓已有超過22000宗感染個案，顯示全國廣泛地方受影響，當中333人更因而死亡。他提到，現時有逾10萬名菲傭在港工作，因應疫情風險，他建議香港僱主應與外傭商量，如果外傭正打算在長假期期間回到菲律賓，應與對方商討安排延遲放假。

何栢良認為，如稍後有更多疫苗供應，僱主或中介公司可按外傭接種疫苗的歷史，安排補種疫苗。他又表示，菲律賓並非港人熱門旅遊地點，現階段如果並非有大量菲傭申請返鄉，疫情仍在可控制範圍內。